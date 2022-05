DGAP-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kapitalerhöhung

Enapter AG: Einstieg eines strategischen Investors - Abschluss einer Investitionsvereinbarung und einer Kooperationsvereinbarung mit Johnson Matthey



25.05.2022 / 14:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insider-Informationen gemäß Artikel 17 MAR



Einstieg eines strategischen Investors -

Abschluss einer Investitionsvereinbarung und einer Kooperationsvereinbarung mit Johnson Matthey



Berlin (25. Mai 2022) - Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat am heutigen Tag die Verhandlungen über den Einstieg eines strategischen Investors erfolgreich abgeschlossen. Enapter hat sich mit Johnson Matthey (ISIN: GB00BZ4BQC70), einem multinationalen Unternehmen für Spezialchemikalien und nachhaltige Technologien mit Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich, auf eine Investitionsvereinbarung und eine Kooperationsvereinbarung verständigt. Johnson Matthey wird im Rahmen der laufenden Kapitalerhöhung rd. 1,05 Mio. Enapter-Aktien zum Preis von EUR 19,00 je Aktie erwerben und somit einen Gesamtbetrag von rd. EUR 20 Mio. investieren. Darüber hinaus haben Enapter und Johnson Matthey eine strategische Zusammenarbeit im Bereich der Katalysatoren und Membranentwicklung mit einer Laufzeit mindestens bis zum 31. März 2026 vereinbart. Die Kooperationspartner werden während der Laufzeit der Kooperation gemeinschaftliche Entwicklungen teilen und für Eigenentwicklungen der jeweils anderen Partei nach einer Exklusivitätszeit von 36 Monaten eine Nutzungslizenz gewähren. Ende der öffentlichen Bekanntmachung gemäß Artikel 17 MAR Zusätzliche Informationen Über die Enapter AG

Enapter ist ein preisgekröntes Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM) Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits in 47 Ländern in Bereichen wie Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Unternehmenskontakte



Enapter AG Reinhardstr. 35 10117 Berlin info@enapterag.de https://enapterag.de/en/ 25.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de