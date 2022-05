Um 12:34 liegt der ATX TR mit +0.60 Prozent im Plus bei 6842 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -12.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +4.91% auf 87.55 Euro, dahinter CA Immo mit +2.91% auf 30.1 Euro und Telekom Austria mit +1.41% auf 6.46 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13956 ( -0.56%, Ultimo 2021: 15884, -12.14% ytd). LAST Minute:Der Vorstand der VERBUND AG hat beschlossen, der Hauptversammlung 2023, zusätzlich zur ordentlichen Dividende, die sich auf eine Ausschüttungsquote zwischen 45 % und 55 % des um Einmaleffekte bereinigten Konzernergebnisses 2022 bezieht, eine Sonderdividende in Höhe von 400 Mio. € vorzuschlagen. Durch die einmalige Sonderdividende sollen die Aktionär:innen an der erwarteten außerordentlich positiven ...

