Mitteilung der e.Anleihe GmbH:

Gemeinsamer Vertreter der Inhaber der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08): Aufruf, Versammlungen der Anleihegläubiger zu boykottieren, ist grob fahrlässig

- Viele Anleihegläubiger unterstützen Gegenantrag des Gläubigerbeirats, damit es weitergeht- Gesamtpaket des Gegenantrags fordert alle Beteiligten heraus, überfordert aber nicht- Ureigenes Interesse der Anleihegläubiger, die gesetzlich vorgeschriebene Mindestpräsenz sicherzustellen

Als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08) und als designierter gemeinsamer Vertreter der Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2022 (ISIN: DE000A1R0RZ5) missbilligt die e.Anleihe GmbH den jüngsten Aufruf eines Investorenvertreters, die anstehenden Gläubigerversammlungen zu boykottieren.

"Dieser Aufruf ist grob fahrlässig", so der Geschäftsführer der e.Anleihe GmbH, Christoph Chardon.

Dr. Benjamin Büttner von der e.Anleihe GmbH ergänzt: "Die Beschlussfähigkeit verhindern und gleichzeitig eine Insolvenz der Emittentin vermeiden zu wollen, das verträgt sich nicht miteinander. Die Anleihegläubiger, mit denen wir gesprochen haben, haben die Risiken sehr gründlich abgewogen. Sie unterstützen den Gegenantrag, damit es weitergeht."

Anleihegläubiger sollten in ihrem ureigenen Interesse die gesetzlich vorgeschriebene Mindestpräsenz durch Anwesenheit oder Vollmachterteilung bei den Versammlungen der Anleihegläubiger am 30. und 31. Mai 2022 in Sinsheim sicherstellen.

Gesamtpaket des Gegenantrags fordert alle Beteiligten heraus, überfordert aber nicht

Die e.Anleihe GmbH hatte den Gegenantrag des Gläubigerbeirats begrüßt, weil die Emittentin den Anleihegläubigern ...

