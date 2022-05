Amplitude CDP bietet eine native Integration mit der führenden Produktanalyselösung von Amplitude. Dadurch kann die Datenqualität proaktiv verbessert, die Kosten gesenkt und die Kundenbindung erhöht werden

Amplitude, Inc. (Nasdaq: AMPL), der Vorreiter im Bereich der digitalen Optimierung, gab heute die Einführung von Amplitude CDP bekannt, der ersten erkenntnisgestützten Kundendatenplattform (Customer Data Platform, CDP). Anders als andere CDPs, die die Anbindung an Analyselösungen von Drittanbietern erfordern, erfasst und analysiert Amplitude CDP Ereignisdaten mit Hilfe der integrierten, branchenführenden Produktanalyselösung. Mit Amplitude CDP können Produkt- und Marketingteams proaktiv die Datenqualität verbessern, neue Zielgruppen analysieren und finden und Daten im gesamten Marketing- und Daten-Stack synchronisieren. Die CDP von Amplitude in Kombination mit Analysefunktionen hilft Kunden, ihre betriebliche Effizienz zu steigern, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen und die Kundenbindung zu erhöhen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220525005043/de/

Amplitude CDP (Graphic: Business Wire)

CDPs haben das Ziel, Daten zu sammeln, die zu Erkenntnissen führen, die datengestützte Entscheidungen und Kundenerfahrungen ermöglichen. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Tausenden von Unternehmen und der Analyse von mehr als 1 Billion Kundendatenpunkten pro Monat stellte Amplitude jedoch fest, dass es auf dem CDP-Markt, der derzeit auf 20,5 Milliarden USD bis zum Jahr 2027 geschätzt wird, kritische ungelöste Herausforderungen gibt. Daten, die nicht proaktiv gemanagt werden, verringern die Qualität der Erkenntnisse. Die verschiedenen Teams, die Kundendaten erfassen, analysieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen, haben Probleme, über verschiedene Lösungen hinweg zu kooperieren. Und die Pflege sowohl einer CDP- als auch einer Produktanalyse-Lösung führt zu doppelten Kosten und Implementierungen. Mit Amplitude CDP verfügen Kunden über eine integrierte Suite, mit der sie hochqualitative Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln können.

Die wichtigsten Vorteile der erkenntnisgestützten CDP von Amplitude sind:

Verbesserte Datenqualität ?? Datenplanung und -steuerung sind integriert, so dass Daten- und Technikteams proaktiv das Vertrauen und die Qualität aufrechterhalten können.

Datenplanung und -steuerung sind integriert, so dass Daten- und Technikteams proaktiv das Vertrauen und die Qualität aufrechterhalten können. Bessere Zielgruppenfindung ??Viele CDPs gehen direkt von der Datenerfassung zur Aktivierung über und ermöglichen eine Segmentierung, setzen aber voraus, dass Unternehmen wissen, welche Zielgruppen sie ansprechen wollen. Dank der tiefgreifenden Segmentierung in Kombination mit Analysen können Teams jetzt Zielgruppen auf Basis von Erkenntnissen finden, so dass die Zielgruppenfindung der Zielgruppenaktivierung vorausgeht, um eine maximale Einbindung zu erreichen.

??Viele CDPs gehen direkt von der Datenerfassung zur Aktivierung über und ermöglichen eine Segmentierung, setzen aber voraus, dass Unternehmen wissen, welche Zielgruppen sie ansprechen wollen. Dank der tiefgreifenden Segmentierung in Kombination mit Analysen können Teams jetzt Zielgruppen auf Basis von Erkenntnissen finden, so dass die Zielgruppenfindung der Zielgruppenaktivierung vorausgeht, um eine maximale Einbindung zu erreichen. Geringere Kosten und Redundanzen Dank der nativ in Amplitude CDP integrierten Analysefunktionen vermeidet Amplitude doppelte Kosten für Kunden, indem das Unternehmen eine zentrale Plattform bereitstellt, die als Datengrundlage, als Engine für Erkenntnisse und als Treiber für Maßnahmen dient.

Dank der nativ in Amplitude CDP integrierten Analysefunktionen vermeidet Amplitude doppelte Kosten für Kunden, indem das Unternehmen eine zentrale Plattform bereitstellt, die als Datengrundlage, als Engine für Erkenntnisse und als Treiber für Maßnahmen dient. Kürzere Zeit bis zum Erreichen von Erkenntnissen Die integrierten Analysefunktionen bringen Produkt-, Wachstums- und Marketingabteilungen auf der Grundlage gemeinsamer Daten zusammen, um Erkenntnisse und Maßnahmen an allen Stellen des Stacks freizusetzen.

"Kundendatenplattformen kamen mit dem Versprechen auf den Markt, die Personalisierung Realität werden zu lassen, aber das Aggregieren von Daten ist nur der erste Schritt. Wenn Unternehmen individuelle Produkterlebnisse anbieten möchten, sind sie auf verlässliche Daten angewiesen, die ihnen Einblicke in ihre bestehenden Zielgruppen geben und ihnen helfen, neue Zielgruppen zu identifizieren und das alles ohne überflüssige Kosten für ihr Unternehmen", sagt Spenser Skates, CEO und Mitbegründer von Amplitude. "Wir bei Amplitude haben die letzten Jahre damit verbracht, unseren Kunden bei der Lösung von Problemen zu helfen, die die bestehenden CDPs auf dem Markt nicht lösen konnten. Mit der Einführung von Amplitude CDP ermöglichen wir unseren Kunden nun, aussagekräftige, personalisierte Erlebnisse auf einer zentralen Plattform anzubieten."

Amplitude führt seit Jahren Funktionen ein, die Teams bei der Erfassung, dem Management und der Aktivierung von Kundendaten helfen. Mehr als 50 der Amplitude-Kunden übertragen derzeit Daten von Amplitude an andere Tools in ihrem Stack und das Integrations-Ökosystem von Amplitude ist auf mehr als 65 vorkonfigurierte Schnittstellen gewachsen. Heute nutzen Kunden wie Kahoot!, Hex, InvoiceSimple, Marco Polo und Thrive Market bereits Amplitude CDP und haben Zugriff auf zusätzliche Funktionen, mit denen sie genaue, umsetzbare Erkenntnisse gewinnen können.

Zu den wichtigsten Innovationen gehören:

Einheitliche Benutzeroberfläche (UI) - ermöglicht die Erstellung einer einheitliche Taxonomie für alle Anwendungsfälle im Bereich der digitalen Analyse, um konsistente Daten in einer einzigen Benutzeroberfläche zu erfassen und aufzuzeichnen.

- ermöglicht die Erstellung einer einheitliche Taxonomie für alle Anwendungsfälle im Bereich der digitalen Analyse, um konsistente Daten in einer einzigen Benutzeroberfläche zu erfassen und aufzuzeichnen. Event Streaming verknüpft Daten mit Martech-, Werbe- und Attributionsanbietern sowie mit Datenpipelines wie Amazon Kinesis und Google Pub/Sub über eine ohne Code konfigurierbare Benutzeroberfläche im Data Connections-Katalog.

verknüpft Daten mit Martech-, Werbe- und Attributionsanbietern sowie mit Datenpipelines wie Amazon Kinesis und Google Pub/Sub über eine ohne Code konfigurierbare Benutzeroberfläche im Data Connections-Katalog. Synchronisierung von Zielgruppen in Echtzeit passt die Taktung von Marketingkampagnen an, um basiert auf echtem Kundenverhalten, das Engagement im richtigen Moment zu steigern mit Echtzeit-Synchronisierungen, bei denen die Zielgruppenlisten minütlich aktualisiert werden.

passt die Taktung von Marketingkampagnen an, um basiert auf echtem Kundenverhalten, das Engagement im richtigen Moment zu steigern mit Echtzeit-Synchronisierungen, bei denen die Zielgruppenlisten minütlich aktualisiert werden. Entwickler-Toolkit ermöglicht proaktive Zusammenarbeit mit Entwicklern, um Pläne für die Nachverfolgung mithilfe eines erstklassigen Entwickler-Toolkits zu definieren, das Entwicklern Zeit spart und dabei hilft, die Datenvalidierung mit Tracking-Bibliotheken zu automatisieren keine Tippfehler, vergessenen Merkmale oder inkonsistenten Benennungskonventionen mehr.

"Wir brauchten eine "Single Source of Truth", um das Verhalten unserer Kunden zu verstehen und besser vorhersagen zu können", sagt Sasha Siddhartha, Mitbegründer und CTO von Thrive Market. "Als schnell wachsendes Unternehmen wollten wir unseren Stack vereinfachen und in eine solide Dateninfrastruktur investieren, die problemlos mit unserem wachsenden Nutzer- und Datenvolumen skaliert werden kann. Wir nutzten bereits die umfassenden Analysefunktionen von Amplitude für unser Produkt, so dass die Verwendung von Amplitude CDP eine leistungsfähige und kosteneffiziente Lösung für unser Team war. Amplitude CDP hilft uns jetzt dabei, einen 360°-Blick auf unsere Mitglieder zu erhalten, so dass wir uns auf die 1:1-Personalisierung und die Verbesserung des Kundenwerts konzentrieren können."

Amplitude CDP, eine RealCDP-zertifizierte Lösung, ist für Amplitude-Kunden im Rahmen des Early-Access-Programms ab heute verfügbar und wird im Laufe des Jahres auch allgemein verfügbar sein. Amplitude CDP wird für Kunden, die weniger als 10 Millionen Ereignisse pro Monat streamen, kostenlos sein ein Angebot, das mehr als zehnmal besser ist als das einiger der führenden CDPs auf dem Markt. Weitere Informationen über Amplitude CDP erhalten Sie hier oder fordern Sie hier eine individuelle Demo von Amplitude an.

Folgen Sie uns via Live-Stream, auf Twitter und im Amplitude Blog für weitere Updates von der Amplify 2022, der führenden Produkt- und Wachstumskonferenz, die noch bis zum 26. Mai 2022 stattfindet.

Über Amplitude

Amplitude ist der Pionier in der digitalen Optimierungssoftware. Mehr als 1.700 Kunden, darunter Atlassian, Instacart, NBCUniversal, Shopify und Under Armour, verlassen sich auf Amplitude, um ihnen zu helfen, schneller und intelligenter zu innovieren, indem sie die strategische Frage beantworten: "Wie treiben unsere digitalen Produkte unser Geschäft an?" Das Amplitude Digital Optimization System macht kritische Daten für jedes Team zugänglich und verwertbar es vereint Produkt-, Marketing-, Entwickler- und Führungsteams um ein neues Kundenverständnis und eine gemeinsame Sichtbarkeit dessen, was die Geschäftsergebnisse vorantreibt. Amplitude ist die branchenweit führende Produktanalyselösung, die im Frühjahrsbericht 2022 von G2 auf Platz 1 steht. Erfahren Sie auf amplitude.com, wie Sie Ihre digitalen Produkte und Ihr Geschäft optimieren können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220525005043/de/

Contacts:

Kommunikation

Darah Easton

press@amplitude.com