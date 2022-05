Statkraft soll künftig den gesamten Strombedarf der Batteriezellfabrik von Freyr in Norwegen decken. Die Energie stammt aus einem Wasserkraftwerk in der Region.Der norwegische Batteriezellen-Hersteller Freyr baut derzeit in Mo i Rana nahe des Polarkreis im Norden des Landes einen großen Produktionsstandort. Per verbindlicher Absichtserklärung hat Freyr nun mit Statkraft vereinbart, dass der Energiekonzern den gesamten Strombedarf des Werks zwischen 2024 und 2031 decken wird. In diesem Zuge hat sich Statkraft verpflichtet, bis zu 23 Megawatt Grundlast sowie eine kumulierte Strommenge von 1,4 Terawattstunden ...

