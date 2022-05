"Palworld" wirkt auf den ersten Blick wie ein neues Game der Pokémon-Reihe. Erst bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass es dann doch einen anderen Ansatz verfolgt - und der ist ziemlich düster, wie ein neuer Trailer verdeutlicht. Bereits im letzten Jahr sorgten die ersten Bilder aus dem Spiel "Palworld" für Aufregung: Ein Charakter rennt mit einem wolfsähnlichen Geschöpf über ein grüne Wiese, vorbei an bunten Kreaturen, Bäumen und Felsbrocken, bis er an einer Schlucht zum Stehen kommt. Vor dem Protagonisten öffnet sich eine Schlucht, Tiere fliegen umher und in der Ferne ist ein Schloss zu sehen. Es ist eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...