Amplitude, Inc. (Nasdaq: AMPL), der Vorreiter im Bereich der digitalen Optimierung, gab heute eine erweiterte Partnerschaft mit Snowflake, dem Anbieter im Bereich Data Cloud, bekannt, um die Möglichkeiten der Snowflake Data Cloud für Unternehmen weltweit zu nutzen. Mit einer neuen Integration zur gemeinsamen Nutzung von Daten können Kunden von Snowflake innerhalb von Amplitude verwertbare Erkenntnisse über das Kundenverhalten und die Produkterfahrungen gewinnen, ohne Daten aus ihrer Snowflake-Instanz exportieren zu müssen. Die Integration verknüpft die Snowflake Data Cloud mit der führenden Produktanalyse-Lösung von Amplitude und ermöglicht es Unternehmen, sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist: die Schaffung großartiger Produkterlebnisse, die das Geschäftswachstum fördern.

Mit der "Snowflake Data Share"-Integration können Kunden von Amplitude und Snowflake jetzt ihre Daten direkt in ihren Snowflake-Instanzen zusammenführen oder Lesezugriff auf eine von Amplitude bereitgestellte Datenfreigabe einrichten. Diese verbesserte Datenzugänglichkeit bietet Kunden die Flexibilität, auf ihre Daten zuzugreifen, wie sie es wünschen, und erhöht den ROI ihrer Investition in Snowflake.

"Die digitale Produktlandschaft ist so überlaufen und umkämpft wie nie zuvor. Um auf dem Markt zu bestehen und eine langfristige Kundenbindung zu erreichen, müssen Unternehmen ein umfassendes Verständnis der Vorlieben und Verhaltensweisen ihrer Kunden haben", so Spenser Skates, CEO und Mitbegründer von Amplitude. "Der Zugang zu qualitativ hochwertigen Kundendaten war jedoch in der Vergangenheit eine Herausforderung, die es funktionsübergreifenden Teams erschwerte, eine ganzheitliche Sicht auf alle Kunden zu erhalten. Dank der neuen, erweiterten Partnerschaft von Amplitude und Snowflake ändert sich das jetzt. Unternehmen werden nun die Möglichkeit haben, ihre Produktdaten schnell und flexibel zu erfassen, zu verarbeiten und einen Mehrwert daraus zu ziehen, um die Kundenakzeptanz zu erhöhen, das Wachstum zu fördern und die Kundenbindung zu verbessern."

Aufbauend auf der bidirektionalen Integration von Snowflake und Amplitude gewinnen Kunden Flexibilität bei der Auswahl der besten Methode zur Verwaltung ihrer Daten. Unternehmen können die Reverse-ETL-Integration von Amplitude mit Snowflake nutzen, um die Daten in Amplitude weiter zu ergänzen oder anzureichern, und diese Daten über den Workflow für den Datenaustausch von Amplitude zurück in die Snowflake-Instanz des Kunden bringen.

"Unternehmen sind heute auf den Zugang zu exakten Kundendaten in Echtzeit angewiesen, sodass für Datensilos kein Platz mehr ist", sagt Kieran Kennedy, Leiter des Bereichs Marketplace bei Snowflake. "Snowflake und Amplitude haben in unserer Partnerschaft den nächsten Schritt vollzogen, so dass Kunden mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten bei der Mobilisierung ihrer Daten erhalten, um ihr Geschäft weiter voranzutreiben, indem sie umfangreiche Erkenntnisse über ihr Verhalten gewinnen."

Die Snowflake Data Cloud versetzt Unternehmen in die Lage, eine sichere Informationsquelle für ihre Daten zu schaffen und bietet gleichzeitig eine flexible Query-Engine für technische Anwender. Amplitude liefert führende digitale Analysen, die das Kundenverhalten erfassen, die Kundenidentität über alle digitalen Schnittstellen hinweg klären und eine Self-Service-Schnittstelle ohne SQL für Geschäftsanwender bereitstellen, um Fragen zu beantworten, Produktexperimente auszuführen und Zielgruppen zu erreichen. Zusammen mit der neuen Integrationslösung für die gemeinsame Nutzung von Daten haben Teams mehr Möglichkeiten, die beiden Plattformen miteinander zu verknüpfen und Tools zur Verbesserung der Datenqualität und Entscheidungsfindung zu nutzen.

Die neue Integration wird im 3. Quartal 2022 allgemein verfügbar sein. Weitere Informationen über die Partnerschaft zwischen Amplitude und Snowflake finden Sie hier. Neue und bestehende Kunden können hier eine individuelle Integrationsdemo anfordern.

