Wien (www.fondscheck.de) - Die Klimaschutzexpertin Silvie Kreibiehl zieht in den Beirat von Amundi Deutschland ein, so die Experten von "FONDS professionell".Sie gelte "als ausgewiesene Expertin für die Finanzierung der sozial-ökologischen Transformation", betone Amundi Deutschland in einer Pressemitteilung. Europas größter Asset Manager Amundi habe den Beirat für seine deutsche Tochter Ende 2018 berufen. Damals sei unter anderem der ehemalige EZB-Chefökonom Jürgen Stark in das Gremium eingezogen. ...

