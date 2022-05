DJ Ghostwriter zeigt, wie man mit eigenem Buch & Ebook zum Experten wird - Kostenlose Webinar-Teilnahme: Freitag, 27.05.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Wien (pts035/25.05.2022/14:40) - Der Wiener Ghostwriter und Werbetherapeut Alois Gmeiner weiß, wie sehr die Veröffentlichung von Ebooks oder auch Printbüchern das Image und die Bekanntheit steigern können und warum ein Buch noch immer einen so hohen Imagefaktor hat. In seinem Webinar zeigt er, wie man mit Ebooks, Printbüchern, Videos, und sogar mit Presseveröffentlichungen sein Bekanntheit steigert und sich als Experte profiliert. Anmeldung zum Online-Webinar am Freitag, 27.05.2022, 10:00 - 11:00 Uhr. Titel: Mit eigenem Buch & Ebook & Videos & PR zum EXPERTEN werden: https://www.edudip.market/w/229272

Das Zauberwort für Conversion und hohe Aufmerksamkeit: Content in jeder Form

Mit qualifiziertem Content rund um unsere Dienstleistungen und Produkte gelingt es uns, potentielle Interessenten und Kunden über uns zu informieren, an uns zu binden und diese Interessenten auch zu einer Reaktion zu bewegen, bzw. zu einer Conversion zu veranlassen. "Egal ob kleines Ebook, kurzes Video oder echtes und umfangreiches Sachbuch: Expertise hebt einen aus der Masse der vielen Fachleute hervor. Videotutorials werden angeschaut, Ebooks downgeloaded und gelesen. Und ein Buch ist ohnehin hochwertiger als jede Imagebroschüre und ein perfektes Marketing- und PR-Tool in eigener Sache. Mit qualifiziertem Content rund um unsere Dienstleistungen und Produkte gelingt es uns, potentielle Interessenten und Kunden über uns zu informieren, an uns zu binden. Vielleicht noch wichtiger - diese Interessenten auch zu einer Reaktion zu bewegen um z.B. auf unsere Homepage zu kommen, oder eine E-Mail Adresse zu hinterlassen.

Die Themen dieses GRATIS-PR-Webinars:

Welche Contentmöglichkeiten sind heute die erfolgversprechendsten?

* Wie macht man sich mit CONTENT bekannt?

* Wie macht man CONTENT "nachhaltig"?

* Warum sind Videos heute so wichtig?

* Warum ist ein eBook - immer noch - eine verdammt erfolgversprechendes Tool?

* Warum ist ein GRATIS-Downloadbereich auf meiner Homepage so wichtig?

* Wie macht mich ein Buch zum Experten?

* Warum ist ein "virtueller Kalender" GOLD WERT?

* Wie schafft man Conversion von einer Pressemeldung auf die Homepage?

* Wie schafft man längere Verweildauer von Besuchern auf der Homepage?

* Warum sind eBooks oder Videos extrem wichtige Conversion-Tools für jede Homepage?

* Wie schreibt und erstellt man interessanten Content, der auch downgeloaded und gelesen wird?

* Wie schreibt man interessante Pressemeldungen, die Bekanntheit bringen?

* Warum belohnt Google alle Homepages, die guten Content bieten, mit hohem Ranking?

* Warum ist guter Content das beste SEO?

* Wie sammelt man über die Homepage Tausende E-Mail Adressen - Jahr für Jahr?

* Warum ist ein Online-Check ein echter Verkaufsmagnet auch auf Ihrer Homepage?

Anmeldung zum Online-Webinar:

Termin: Freitag, 27.05.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Titel: Mit eigenem Buch & Ebook & Videos & PR zum EXPERTEN werden

Link: https://www.edudip.market/w/229272

https://www.werbetherapeut.com/angebote/wir-machen-ihr-buch

