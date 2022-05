4 Mrd. € kostet die Trennung von den Spaniern, die organisatorisch nicht in der Lage sind, den Bedürfnissen moderner Technologie zu genügen. Die Kommentierung von CEO Bruch zum Übernahmeangebot für GAMESA ist treffend. Damit ist die Ausgangslage für den Turnaround von SIEMENS ENERGY berechenbar. Ohne Kapitalerhöhung wird es nicht gehen, doch die Gesamtbewertung von Firmenwert und Gesamtumsatz wird entscheidend. Zum einen für die klassische Energietechnik in der bisherigen Form und ferner die neue Technologie der Windkraft in höheren Qualitäten, insbesondere im Offshore-Ausbau. Damit verbinden sich Auftragsbestände bis zu 10 bis 12 Mrd. € für die nächsten zwei Jahre. Entscheidende Hilfe dafür kommt von der Bundesnetzagentur mit den neuen Bestimmungen für die Ausschreibungen von Windkraftaggregaten Offshore und Onshore.



