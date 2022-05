DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

GRENKE AG: Virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2022 der GRENKE AG beschließt Dividende und bestellt neue Aufsichtsratsmitglieder



25.05.2022 / 15:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2022 der GRENKE AG beschließt Dividende und bestellt neue Aufsichtsratsmitglieder Baden-Baden, den 25. Mai 2022: Die GRENKE AG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten, die erneut als virtuelle Veranstaltung durchgeführt wurde. Die Aktionärinnen und Aktionäre der GRENKE AG beschlossen die Ausschüttung einer gegenüber dem Vorjahr erhöhten Dividende in Höhe von 0,51 Euro je Aktie (2021: 0,26 Euro). Sie stimmten auch allen weiteren Tagesordnungspunkten mehrheitlich zu. Im Aufsichtsrat stand die Neuwahl von zwei Mitgliedern an. Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten die Mandate von Norbert Freisleben und Jens Rönnberg für eine weitere Wahlperiode bis zum Ende der Hauptversammlung 2026. Zudem wurden alle derzeit amtierenden sowie ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder entlastet. Der Vergütungsbericht des Vorstands wurde mit 88,31% gebilligt; einer Anpassung der Aufsichtsratsvergütung stimmten 99,17% der Aktionärinnen und Aktionäre zu. Zum Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr wurde wie bereits im Vorjahr die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, bestellt. Zum Zeitpunkt der Abstimmung lag die Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre bei 74,80% (2021: 73,47%). Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind online verfügbar unter https://www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung. Weitere Informationen erhalten Sie von: GRENKE AG

Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit über 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).

25.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

