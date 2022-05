Der Berliner E-Cargobike-Hersteller Onomotion hat eine Crowdinvestment-Kampagne abgeschlossen und dabei das Ziel in Höhe von drei Millionen Euro erreicht. Das Unternehmen will die frischen Mittel für die Finanzierung 190 weiterer Onos nutzen. Nach den Worten von Co-CEO Beres Seelbach seien die geplanten neuen Fahrzeuge wichtig, um die Fahrzeuge weiter in den Markt zu bringen und das Wachstum voranzutreiben. ...

