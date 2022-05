Lange Zeit konnte Tesla die Zweifler immer wieder eines Besseren belehren. Immer neue Verkaufsrekorde mündeten letztlich auch in ansehnlichen Gewinnen beim Konzern, während die Börsenbewertung sämtlichen Konkurrenten uneinholbar davonzog. Doch die Tage werden dunkler für den einstigen Shooting Star und die Kritiker könnten vielleicht noch späte Genugtuung erfahren.Aktuell gibt es gleich mehrere Probleme, mit denen Tesla (US88160R1014) zu kämpfen hat. Dazu gehören anhaltende Probleme in den Lieferketten und der Lockdown in Shanghai. Ein ...

