SAN ANTONIO, May 25, 2022 (NASDAQ: RXT), führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, kündigte heute den Start von Rackspace Elastic Engineering for Government an. Das Angebot steht im Einklang mit den essentiellen Cloud-Charakteristiken des National Institute of Standards and Technology (NIST): On-Demand, breiter Zugang, Ressourcen-Pooling, schnelle Elastizität und gemessener Service. Es gibt Cloud-Mitarbeitern aus dem behördlichen Sektor die Möglichkeit, auf flexible Weise auf fundiertes Cloud-Fachwissen zuzugreifen, ohne dass sie eine Leistungsbeschreibung sorgfältig ausarbeiten müssen.



"Staatliche Organisationen und die Einrichtungen, die sie unterstützen, haben alle einen bestimmten Zweck, einen Auftrag, einen Grund, warum sie tätig sind", sagte Alysia Ford, Senior Product Manager für Government Services bei Rackspace Technology. "Die Cloud eröffnet spannende technologische Möglichkeiten für Behörden, aber unter den vielen Fragen zur Cloud ist die große Frage, wer diese Arbeit machen wird, gefolgt von was, wann, wo und wie. Indem sichergestellt wird, dass alle wichtigen Fragen beantwortet werden, sorgt Rackspace Government Services dafür, dass die Cloud für die Anwender funktioniert, damit diese sich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren können."

Rackspace Elastic Engineering for Government setzt auf der NIST-Definition der fünf essentiellen Cloud-Charakteristiken auf:

Breiter Zugang : Jeder Kunde erhält Zugang zu einer Gruppe von Experten, die auf die Lösung seiner Cloud-Probleme zugeschnitten ist, sowie zu einem dedizierten Engagement Manager. Dies bedeutet, dass der Kunde auf dieses Fachwissen zugreifen kann, ohne eine Leistungsbeschreibung erstellen zu müssen.

: Jeder Kunde erhält Zugang zu einer Gruppe von Experten, die auf die Lösung seiner Cloud-Probleme zugeschnitten ist, sowie zu einem dedizierten Engagement Manager. Dies bedeutet, dass der Kunde auf dieses Fachwissen zugreifen kann, ohne eine Leistungsbeschreibung erstellen zu müssen. Schnelle Elastizität : Zum ersten Mal können vertrauenswürdige Teammitglieder elastisch bereitgestellt und freigegeben werden, um schnell und bedarfsgerecht Personal aufzustocken oder zu reduzieren.

: Zum ersten Mal können vertrauenswürdige Teammitglieder elastisch bereitgestellt und freigegeben werden, um schnell und bedarfsgerecht Personal aufzustocken oder zu reduzieren. On-Demand : Kunden können Teams für eine schnellere Fertigstellung ergänzen oder Aufgaben und Projekte vollständig auslagern, um mehrere Funktionen parallel zu entwickeln.

: Kunden können Teams für eine schnellere Fertigstellung ergänzen oder Aufgaben und Projekte vollständig auslagern, um mehrere Funktionen parallel zu entwickeln. Ressourcen-Pooling : Die Mitglieder der angebotenen Expertenteams sind ausschließlich in den USA tätige Mitarbeiter von Rackspace Technology. Sie werden für die Betreuung mehrerer Kunden in einem Multi-Tenant-Modell eingesetzt, das eine schnelle Zusammenstellung vollständig multifunktionaler Teams für jedes Kundenprojekt ermöglicht.

: Die Mitglieder der angebotenen Expertenteams sind ausschließlich in den USA tätige Mitarbeiter von Rackspace Technology. Sie werden für die Betreuung mehrerer Kunden in einem Multi-Tenant-Modell eingesetzt, das eine schnelle Zusammenstellung vollständig multifunktionaler Teams für jedes Kundenprojekt ermöglicht. Gemessener Service: Die Kontrolle und Optimierung der Ressourcennutzung kann überwacht, gesteuert und in Berichten dargestellt werden, was sowohl für Rackspace Technology als auch für Kunden volle Transparenz schafft.



Rackspace Technology Government Solutions bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften ein und erfüllt strenge behördliche Standards wie FISMA, FedRAMP, DFARS und viele andere. Rackspace Technology ist der einzige Anbieter eines nach FedRAMP JAB autorisierten Managed Security Service mit der Flexibilität, organisations- oder behördenspezifische Kontrollen auf Bundes-, Landes-, Kommunaler und Bildungsebene zu unterstützen.

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

