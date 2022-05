München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 10-minütigen "Brennpunkt" (NDR) aus.25. Mai 2022Brennpunkt: Amoklauf in der Grundschule20:15 - 20:25 UhrModeration: Stefan NiemaIn der texanischen Kleinstadt Uvalde hat ein 18-Jähriger an einer Grundschule 19 Kinder getötet. Er war mit zwei automatischen Gewehren bewaffnet gewaltsam in die Schule eingedrungen. Der Amoklauf schockiert die Menschen in den USA. Aber diese brutale Tat ist kein Einzelfall. Erst vor wenigen Tagen wurden zehn Afro-Amerikaner*innen in Buffalo von einem Rassisten erschossen. Die US-Politik reagiert mit bekannten Ritualen: Der Präsident klagt die viel zu laschen Waffengesetze an, will strengere Regeln und fordert, endlich zu handeln. Der "Brennpunkt" berichtet über Hintergründe dieser Tat und erläutert, warum es immer wieder zu Amokläufen wie diesem kommt. Es wird geschildert, mit welchen Gefühlen Eltern ihre Kinder in die Schule bringe.Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Redaktion: Mario Schmidt, Clas Oliver RichterPressekontakt:NDR, Presse und Information, Tel.: 040/4156 2300, E-Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5232054