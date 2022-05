DJ Bundesregierung "verblüfft" über polnische Vorwürfe zu Panzertausch

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat Vorwürfe des polnischen Präsidenten Andrzej Duda zurückgewiesen, Deutschland habe bei einer versprochenen Panzerlieferung Wortbruch begangen. Die Bundesregierung habe keine Lieferung versprochen.

"Die Bundesregierung ist verblüfft", sagte Hebstreit. Dass Duda in den Medien Kritik an einem angeblichen, gescheiterten Ringtausch äußerte, "nehmen wir zur Kenntnis, aber das macht es nicht richtiger", so Hebestreit.

Nach Polens Lieferung von Kampfpanzern aus russischer Produktion an die Ukraine habe Polen bei Deutschland Interesse an einem Ringtauschprogramm angemeldet, bei dem Waffen sowjetischer Bauart an die Ukraine geliefert werden und das Land im Gegenzug Ersatz von Deutschland bekommt, so Hebestreit.

"Das wurde auf einer grundsätzlichen Ebene begrüßt und bejaht. Natürlich kann man das, wir müssen nur sehen, was wir liefern können", sagte Hebestreit.

Polens Bitte nach der Lieferung des modernen Kampfpanzers vom Typ Leopard 2A7 habe man aber nicht nachkommen können, weil die Bundeswehr "nur über eine geringe Stückzahl" dieser Panzer verfüge und weitere müssten erst hergestellt werden.

Die weniger modernen Leopard 2 Panzer, die jetzt bei dem Ringtausch mit Tschechien eine Rolle gespielt haben, wären eine Möglichkeit. "Aber auch da ist die Stückzahl, die verfügbar ist, um sie aufzurüsten, begrenzt. Das hat man der polnischen Seite mitgeteilt". Daraufhin habe es keine weiteren Gespräche zu diesem Thema gegeben.

