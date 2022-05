Das am häufigsten genutzte Content-Management-System (CMS) der Welt steht jetzt in Version 6.0 bereit. Neben einem verbesserten Schreib-Interface für Autor:innen gibt es unter anderem auch zusätzliche Möglichkeiten zur Anpassung eures Seitendesigns. WordPress 6.0 trägt den Codenamen "Arturo". Damit bleibt das Open-Source-CMS seiner Tradition treu, neue Releases nach bekannten Jazzmusikern zu benennen. In diesem Fall bezieht sich der Name auf den mehrfachen Grammy-Gewinner Arturo O'Farrill. Während O'Farrill allerdings kubanisch-karibische Einflüsse mit Jazz mischt, zeichnet WordPress 6.0 eine Mischung aus Geschwindigkeitsoptimierungen und ...

