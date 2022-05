Mainz (ots) -Samstag, 11.06.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Härter, reicher, besser, Südkorea!Südkorea 2018"Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-System" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Sonntag, 12.06.Bitte Programmänderung beachten:12.45 ZDF-HistoryMielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der StasiDeutschland 2010"Am Todesstreifen: DDR-Grenzer erzählen" entfällt(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)Montag, 13.06.Bitte Programmänderung beachten:5.30 Falsche Gnade? - Justizversagen in der WendezeitDeutschland 2018"Prostitution in der DDR - Sozialismus, Stasi, Sex" entfällt "Mördern auf der Spur: Mord im Rotlichtmilieu" um 6.15 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 15.06.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:7.00 Leschs KosmosLeben auf der SupererdeDeutschland 20187.30 ZDF-HistoryDie Geheimnisse der Kennedy-FrauenDeutschland 2017"ZDF-History: Absolute Macht - was dürfen Amerikas Präsidenten?" um 7.45 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 17.06.Bitte Programmänderung beachten:10.30 auslandsjournal - die doku: Chinas großer PlanChina 2020"auslandsjournal - die doku: Chinas Angriff auf die Freiheit" entfällt(weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5232075