DJ Deutschland und USA wollen Zusammenarbeit bei Umweltfragen verstärken

BERLIN (AFP)--Deutschland und die USA wollen ihre Zusammenarbeit bei Umweltfragen verstärken. Beide Seiten veröffentlichten dazu am Mittwoch im Rahmen des Treffens der G7-Minister für Umwelt, Klimaschutz und Energie in Berlin eine gemeinsame Erklärung. Schwerpunkte sind laut Bundesumweltministerium unter anderem Umweltgerechtigkeit, Luftreinhaltung, Boden- und Gewässerschutz sowie die Chancen und Risiken, die sich aus der Digitalisierung für die Umwelt ergeben.

Die Erklärung wurde von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), dem Präsidenten des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, und dem Leiter der US-Umweltschutzbehörde (EPA), Michael Regan, vereinbart. Ziel sei es, "durch einen Erfahrungs- und Wissensaustausch sowie durch eine engere Absprache bei wichtigen globalen Umweltfragen Antworten auf diese Herausforderungen zu finden".

Die G7-Umwelt, -Klima und -Energieminister tagen bis Freitag in Berlin. Nach dem informellen Auftakt am Mittwoch beginnen am Donnerstag die offiziellen Beratungen. Dabei geht es unter anderem um die Beschleunigung des weltweiten Kohleausstiegs, die Zusammenarbeit beim Vorantreiben der Energiewende, aber auch um Initiativen gegen das Artensterben und für den Schutz der Ozeane.

May 25, 2022 11:05 ET (15:05 GMT)