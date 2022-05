München (ots/PRNewswire) -Die Marke erhielt das erste "Product Carbon Labeling"-Zertifikat in der ElektrofahrzeugbrancheAnlässlich des Weltumwelttages am 5. Juni hat Yadea (01585:HK), die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, ihr Engagement für den Umweltschutz durch die vollständige Dekarbonisierung ihrer Marke, ihrer Produkte und ihrer Produktion verstärkt. Die Ankündigung erfolgt kurz nachdem Yadea das erste Product Carbon Labelling-Zertifikat in der Elektrofahrzeugbranche erhalten hat, das von der China Electronic Energy-Saving Technology Association (CEESTA) ausgestellt wurde.Unter dem Motto OnlyOneEarth rückt der Weltumwelttag die entscheidende Rolle der Dekarbonisierung für den Umweltschutz in den Mittelpunkt. Als bahnbrechender Anbieter von elektrischen Zweirädern hat Yadea Millionen von Menschen dabei geholfen, ihr Leben zu elektrifizieren (ElectrifyYourLife), indem es sich für einen kohlenstoffarmen Lebensstil einsetzt, umweltfreundliche Verkehrsmittel fördert und eine vollständige Dekarbonisierung der Wirtschaft erreicht."Yadea freut sich, die vollständige Dekarbonisierung unserer Marke, unserer Produkte und unserer Prozesse ankündigen zu können. Wir glauben, dass das Konzept des Carbon Footprint auch auf Unternehmen angewendet werden kann, und verfolgen daher einen zweigleisigen Ansatz zur Dekarbonisierung", so Aska Zeng, General Manager von Yadea. "Wir erreichen eine Kohlenstoffreduzierung, indem wir die Emissionen während unseres Produktionsprozesses kontrollieren und gleichzeitig die Öffentlichkeit dazu auffordern, ihren Lebensstil zu ändern und mit umweltfreundlichen Produkten umweltfreundlich zu reisen."Seit über 20 Jahren hat Yadea zahllosen Menschen auf der ganzen Welt die Möglichkeit gegeben, benzinfressende Fahrzeuge gegen umweltfreundliche Energietechnologien auszutauschen. Die Marke hat bis heute 60 Millionen Elektroroller verkauft und den Kunden geholfen, 9,84 Millionen Tonnen Benzin zu sparen, was wiederum die CO2-Emissionen um 34,3 Millionen Tonnen reduziert hat.Ermöglicht wird dieser Fortschritt durch bahnbrechende Forschungs- und Entwicklungsleistungen wie die patentierte Graphen-3.0-Batterie von Yadea, die die Zustimmung des Nobelpreisträgers für Physik und "Vaters des Graphen", Professor Andre Geim, erhalten hat. "Yadea hat die Leistung von Blei-Säure-Batterien drastisch verbessert, die dank der Verwendung von Graphen nun eine längere Lebensdauer, höhere Ladegeschwindigkeiten und stabilere Lade- und Entladezyklen unter extrem kalten Bedingungen aufweisen", so Professor Andre Geim."Yadea hat sich zu einem der Pioniere und Weltmarktführer in der Graphen-Technologie entwickelt. Das Beispiel der Graphen-Batterie-Roller von Yadea ist wegweisend für die gesamte Elektrofahrzeugindustrie", fügte Professor Andre Geim hinzu.Im Laufe der Jahre hat Yadea ständig neue Materialien erforscht, um Energie zu sparen und Emissionen in jeder Phase des Unternehmens zu reduzieren, von der Verarbeitung der Rohstoffe bis zur Produktion und Fertigung. Auf der Grundlage von Forschung und Entwicklung geht Yadea mit der vollständigen Dekarbonisierung seiner Produktionslinie den nächsten Schritt auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Dies ist möglich dank Automatisierungstechnologien und intelligenten Echtzeit-Qualitätsüberwachungsinstrumenten wie der Qualitätskontrollplattform Yadea Link-QC. Dieses Engagement für Qualität bedeutet, dass die Produkte von Yadea nachhaltiger sind und eine längere Lebensdauer haben, so dass kein unnötiger Abfall anfällt.In Zukunft wird Yadea weiterhin grüne Mobilitätslösungen entwickeln und weitere umweltfreundliche Produkte auf den Markt bringen, um die Elektrofahrzeugbranche in eine neue grüne Ära zu führen. Mit OnlyOnePlanet verspricht Yadea, Technologie und Umweltschutz zu verbinden, um eine grünere Zukunft für alle zu schaffen.Informationen zu YadeaYadea ist ein weltweit führendes Unternehmen, das in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern tätig ist. Dazu gehören unter anderem Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter. Bis heute hat Yadea Produkte an 60 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 40 000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat es sich mit dem Motto "Electrify Your Life" zum Ziel gesetzt, den Menschen bei der Elektrifizierung des Alltags zu helfen und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.