Der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, sagte am Mittwoch, dass der weltweite Anstieg der Inflation zu den aktuellen Herausforderungen für die Zentralbanken gehöre, berichtete Reuters. In Japan, so Kuroda weiter, sei der Nachholbedarf der Haushalte begrenzt und die Erholung der Gesamtnachfrage langsamer als in Europa und den USA. In der ...

