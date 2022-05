Spitzenforschung aus Bayern dürfte künftig noch etwas besser werden - das Leibniz-Rechenzentrum in Garching verfügt ab sofort über einen Hochleistungschip für künstliche Intelligenz. Der weltweit größte Chip mit der höchsten Rechenleistung für künstliche Intelligenz (KI) steht künftig der bayerischen Spitzenforschung zur Verfügung. Das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften teilte am Mittwoch mit, als erstes wissenschaftliches Rechenzentrum in Europa setze es auf die Wafer Scale Engine 2 - einen matt golden schimmernden Prozessor, der ...

