Home Depot leuchtet heute in kräftigem Grün. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Kursverlauf von Home Depot der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Home Depot-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Bisher lag dieses Tief bei 279,59 USD. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Immerhin ...

