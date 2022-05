ArborXR verkündete heute, dass das Unternehmen gemeinsam mit Qualcomm Technologies, Inc. an einer "Extended Reality Mobile Device Management"-Plattform (XR, MDM) arbeiten wird, um es Unternehmen zu erleichtern, den Einsatz von Virtual-Reality- und Augmented-Headsets (VR, AR) zu skalieren.

ArborXR und Qualcomm Technologies haben in enger Zusammenarbeit mit OEM-Partnern (Original Equipment Manufacturer) und direkten Unternehmenskunden Schlüsselprobleme identifiziert, die bei der Skalierung einer Flotte von XR-Headsets noch vorhanden sind. Unternehmen, die heute eine Flotte von VR- oder AR-Geräten implementieren möchten, stehen vor vielen Herausforderungen bei der Registrierung und Bereitstellung von Headsets, der Fernverwaltung, der Installation von Apps und Updates sowie der Kontrolle des Nutzererlebnisses.

Um diese Probleme zu lösen, wird ArborXR den XR-Kunden von Qualcomm Technologies und den OEMs, die eine große Anzahl von Geräten einsetzen, eine Software zur Geräteverwaltung zur Verfügung stellen, die mit der hochmodernen VR/AR-Hardware von Qualcomm Technologies genutzt werden kann. OEMs können ArborXR vorinstallieren, und die Software von ArborXR wird schon früh im Entwicklungszyklus neue VR- und AR-Referenzdesigns von Qualcomm Technologies unterstützen.

Mithilfe der Software von ArborXR können Unternehmen VR- und AR-Geräte verwalten, Anwendungen aus der Ferne bereitstellen und das Erlebnis für den Benutzer mit einem Kiosk-Modus und einem anpassbaren Launcher einschränken. Zu den aktuellen Kunden von ArborXR zählen Fortune-500-Unternehmen, Universitäten und Hunderte von unabhängigen Softwareanbietern.

"Wir konnten bei groß angelegten Implementierungen einen zunehmenden Bedarf an dieser Art von tieferer Integration feststellen", so Brad Scoggin, CEO von ArborXR. "Durch die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies auf der Ebene der Snapdragon-Plattform und direkt mit den OEMs können wir Unternehmen eine leistungsstarke und nahtlose Plattform für die Verwaltung ihrer Flotten bieten."

"Wir wissen, dass es bei der Bereitstellung einer großen Anzahl von VR- und AR-Geräten noch Schwierigkeiten gibt. Durch die Zusammenarbeit mit ArborXR können wir dieses Problem lösen", sagt Said Bakadir, Senior Director of XR Product Management, Qualcomm Technologies, Inc. "Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden und Partner durch die Zusammenarbeit mit ArborXR enorme Vorteile haben werden, da wir sie bei der Verwaltung umfangreicher Implementierungen unterstützen."

Unternehmen können ArborXR für bis zu 50 Geräte kostenlos einsetzen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte ArborXR.com.

Über ArborXR

ArborXR gibt Ihnen die Kontrolle über die XR-Geräteverwaltung. Verwalten Sie VR- und AR-Geräte in großem Umfang, stellen Sie Inhalte aus der Ferne bereit und kontrollieren Sie, was Benutzer sehen und tun können. ArborXR wurde in enger Zusammenarbeit mit Dutzenden von Fortune-500-Unternehmen entwickelt und bietet Sicherheit auf Unternehmensniveau. Es ist unsere Mission, Menschen dabei zu helfen, durch die Kraft von XR ein sinnvolleres Leben zu führen. Schließen Sie sich den über 600 Unternehmen in 60 Ländern an, die ArborXR bereits zur Verwaltung ihrer AR- und VR-Flotten nutzen, und erfahren Sie mehr unter ArborXR.com.

Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Snapdragon ist eine Marke bzw. eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220525005870/de/

Contacts:

ArborXR

Will Stackable

will@arborxr.com