Auszeichnung als "Commerce Services Partner of the Year" auf der alljährlichen Momentum-Konferenz 2022 von Manhattan Associates

Das Unternehmen Everest Technologies gab heute bekannt, dass es von Manhattan Associates als "Commerce Services Partner of the Year" (Handelsdienstleistungspartner des Jahres) ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnungen wurden auf der Momentum 2022, der alljährlichen Veranstaltung von Manhattan Associates, die vom 23. bis 25. Mai in Florida stattfand, verliehen.

Auf der Momentum 2022 wurden die Partner für ihre herausragende Arbeit bei der Bereitstellung von hochwertigen Lösungen und Dienstleistungen ausgezeichnet, mit denen komplexe geschäftliche Herausforderungen angegangen werden und die den Erfolg, den Mehrwert und die Rentabilität der Investitionen für die Kunden kontinuierlich steigern.

Eric Lamphier, Senior Director of Alliances, kommentierte die Auszeichnung wie folgt: "Manhattan Associates engagiert sich für die Entwicklung, Förderung und Anerkennung von Innovationen, die zu einer störungsfreien Lieferkette beitragen und das Endkundenerlebnis verbessern. Uns ist der Mehrwert unseres robusten Partnernetzwerks bewusst, und wir sind stolz auf die innovativen und effizienten Lösungen, die von diesen Partnern entwickelt werden, damit unsere Kunden ihren geschäftlichen Weg mühelos weiterverfolgen können."

"Wir gehen bei unseren Plänen zum Aufbau der weltweit besten Praxis mit professionellen Dienstleistungen für die Lieferkette und Omnichannel-Modelle mit Leidenschaft und Vorsatz vor. Die Auszeichnung als Partner des Jahres bestärkt uns in unserem Einsatz zur Bereitstellung der bestmöglichen Dienstleistungen für unsere Kunden. Wir wissen die Würdigung der harten Arbeit von all unseren Angestellten durch Manhattan sehr zu schätzen", sagte Vineet Arya, Präsident von Everest Technologies.

Everest Technologies ist seit vier Jahren ein Partner von Manhattan Associates. Manhattan Associates wird durch ein globales Netzwerk an Beratungs-, Dienstleistungs- und Technologiepartnern unterstützt und setzt sich für den Aufbau effizienter, lösungsorientierter und transparenter Partnerschaften zur Wachstumsförderung im Bereich der Lieferkette ein.

Über Everest Technologies

Everest Technologies wurde 1997 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Technologieunternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen, Dienstleistungen und Kompetenzen, um Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Handels- und Lieferkettenlösungen zu unterstützen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bereitstellung von IT-Lösungen für Einzelhandel und Lieferkette, die den Akteuren eine beschleunigte Übernahme von Technologien zur Förderung von Wachstum ermöglicht.

Über Manhattan Associates

Manhattan Associates ist ein Technologieführer in den Bereichen Lieferkette und Omnichannel-Handel. Das Unternehmen verbindet Informationen organisationsübergreifend und sorgt für Konvergenz zwischen der Verkaufsorientierung am Front-End und Lieferkettenfragen am Back-End. Unsere Software, unsere Plattformtechnologie und unsere unerreichte Erfahrung fördern sowohl das Umsatzwachstum als auch die Rentabilität unter dem Strich für unsere Kunden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Bob Malik

bmalik@everesttech.com

https://everesttech.com/



Devika Goel

Manhattan Associates

+1 470 435 1566 (Handy)

Dgoel@manh.com

www.manh.com