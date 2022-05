Wichtige Punkte Qualitätsaktien sind in diesem Jahr trotz guter Fundamentaldaten stark gefallen. Zwei Beispiele sind Align Technology und Walt Disney, die beide mehr als 30 % gefallen sind. Aber wenn du heute in diese Unternehmen investierst, kannst du langfristig Gewinne erzielen. Der Aktienmarkt hat einen katastrophalen Start ins Jahr 2022 hingelegt. Der S&P 500 ist im bisherigen Jahresverlauf um rund 18 % gefallen, da die Anleger über steigende Zinsen, Inflation und den Krieg in der Ukraine besorgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...