Am 10. November letzten Jahres markierte der Bitcoin-Future noch mit 69.000 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, stieß an dieser Stelle jedoch auf seine obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung und ist infolgedessen zur Unterseite abgeprallt. Nach einem Rückfall an die untere Begrenzung um 32.950 US-Dollar gelang es in diesem Jahr eine Erholungsrallye zurück an 48.234 US-Dollar zu vollziehen und damit den ...

