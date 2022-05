Live-Demos visualisieren bahnbrechende 5G-Anwendungsfälle auf der HANNOVER MESSE 2022 und dem Smart Campus der Deutschen Messe AG

Inseego Corp., ein führender Anbieter von 5G- und intelligenten IoT-Device-to-Cloud-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass Inseego Produkte die Konnektivitätslösung der Wahl für den 5G Smart Venue, den Smart Campus der Deutschen Messe AG am 29. Mai und die HANNOVER MESSE 2022 vom 30. Mai bis 2. Juni sind. Diese auf Unternehmen ausgerichtete Messe bietet Exponate für Industrie 4.0 mit den weltweit führenden Innovatoren und Entscheidungsträgern, die an der persönlichen Veranstaltung teilnehmen.

Inseego wird auf der Veranstaltung seine 5G-Cloud-Lösungen vorstellen und an Indoor- und Outdoor-Demonstrationen teilnehmen, die die Leistungsfähigkeit von "5G at the Edge" darstellen:

In Zusammenarbeit mit Net4 und der MECSware GmbH wird Inseego eine physische Miniatur-Büroszene darstellen, um eine Videoanalyselösung über eine private Netzwerklösung, Net4.Vision, in Aktion zu zeigen und die Belegungslösung mit Echtzeit-Interaktion und -Ausgabe am Inseego Stand in Halle 9, Nummer G74, zu präsentieren. Zusätzlich wird Inseego im 5G Competence Center Halle 9, Stand D26 vertreten sein.

In Zusammenarbeit mit der Deutsche Messe AG, SMEV AG, Media Broadcast GmbH, B.A.S. AG und dem 5G Campus Netzwerk der Deutschen Messe AG wird Inseego eine Demonstration mit dem Industrie-Router Wavemaker S2000e durchführen, der das Routing von Einsatzfahrzeugen an Ampeln mit "grünem Licht rotem Licht auf Abruf" für Ersthelfer priorisiert. Die Veranstaltung findet südlich der Halle 14 und des Pavillon 32 statt.

"Inseego und seine Partner laden die Messebesucher ein, die LiveDemonstrationen auf der Hannover Messe zu besuchen, um einen inspirierenden Blick darauf zu werfen, wie Unternehmen neue 5G-Anwendungsfälle zum Leben erwecken, um die Welt intelligenter, sicherer und integrativer zu machen", teilt Marlo Tietze, Head of Enterprise Channels EMEA bei Inseego, mit.

Inseego ist der strategische Partner für 5G-FWA-Geräte im Innen- und Außenbereich für das smart campus Netz der Deutsche Messe AG, um leistungsstarke Gästeerlebnisse für Veranstaltungen und schnelle, extrem latenzarme Anforderungen in den Einrichtungen der Deutschen Messe zu bieten.

"Die Deutsche Messe freut sich, wieder persönliche Veranstaltungen durchführen zu können beginnend mit der HANNOVER MESSE. Ein 5G-Campus wie der unsere erfordert ein Höchstmaß an Leistung, Sicherheit und Kontrolle", sagt Marcus Eibach, Head of 5G Smart Venue Technological Innovations bei der Deutschen Messe AG.

"Die Fixed-Wireless-Access-Lösungen von Inseego geben uns die Flexibilität, Zuverlässigkeit und Leistung, die unsere Teilnehmer und Exponate für jeden Anwendungsfall benötigen."

Besuchen Sie Inseego auf der HANNOVER MESSE 2022, Halle 9, Stand G74. Um ein Beratungsgespräch zu vereinbaren, wenden Sie sich an Christian.Himmel@inseego.com

Um ein Medieninterview zu vereinbaren, wenden Sie sich an inseego@karbocom.com

Über Inseego Corp.

Inseego Corp. ist ein Branchenführer bei Smart-Device-to-Cloud-Lösungen, die das 5G-Netzwerk Edge erweitern und eine breitere 5G-Abdeckung, Multi-Gigabit-Datengeschwindigkeiten, geringe Latenz und starke Sicherheit ermöglichen, um einen äußerst zuverlässigen Internetzugang zu ermöglichen. Die mobilen Breitband-, Fixed Wireless Access (FWA)-Lösungen und Softwareplattformen von Inseego integrieren die fortschrittlichsten Technologien (einschließlich 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 und weitere) in eine breite Palette innovativer Produkte, die eine robuste Konnektivität im Innenbereich, im Freien und in den rauesten Industrieumgebungen bieten. Die in den USA entworfenen und entwickelten Produkte und SaaS-Lösungen von Inseego bauen auf den patentierten Technologien des Unternehmens auf, um Diensteanbietern, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit drahtlose Konnektivität von höchster Qualität zu bieten. www.inseego.com Putting5GtoWork

Über die Deutsche Messe

Die Deutsche Messe, Eigentümerin und Betreiberin des Messegeländes Hannover, ist eine der größten und aktivsten Messegesellschaften der Welt. Die Deutsche Messe mit Sitz in Hannover beschäftigt 1.000 Mitarbeiter und produziert mit ihren acht internationalen Tochtergesellschaften und einem globalen Netzwerk von mehr als 60 Vertretern jährlich rund 100 Messen und Konferenzen mit 25.000 ausstellenden Unternehmen, 2 Millionen Besuchern und 15.000 Journalisten aus 100 Ländern. Erfahren Sie mehr unter: http://www.messe.de

