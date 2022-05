Die Aktie der chinesischen Bilibili Inc. hat einen langen Kursrutsch hinter sich. Auflagen der chinesischen Regulierungsbehörden drücken auf das Sentiment des Unternehmens, das im Bereich Online-Spiele tätig ist. Hinzu kommt die verstärkte Überwachung durch die US-Börsenaufsicht bezüglich der Einhaltung von Kotierungsvorschriften in den USA. Die Aktie hat bereits in bedeutendem Umfang Risikofaktoren eingepreist und dürfte deshalb auf positive Nachrichten überproportional reagieren. Dies macht den Titel für spekulative Anleger ...

