Schruns (ots) -Die FIS Freestyle, Freeski und Snowboard Weltmeisterschaften 2027 finden im Montafon (Vorarlberg) statt.Dies wurde heute Abend im Zuge des FIS-Kongresses in Mailand offiziell verlautbart. Der Österreichische Skiverband (ÖSV) richtet damit neben den FIS Alpinen Junioren Ski Weltmeisterschaften 2023 in St. Anton am Arlberg, den FIS Skiflug Weltmeisterschaften 2024 am Kulm/Bad Mitterndorf und den FIS Alpinen Ski Weltmeisterschaften 2025 in Saalbach auch die FIS Freestyle, Freeski und Snowboard Weltmeisterschaften 2027 im Montafon und somit gleich vier Sport-Großveranstaltungen in den kommenden fünf Jahren aus."Wir freuen uns, dass wir unser Know-how im Bereich Sport-Großveranstaltungen einbringen können. Wie alle anderen zukünftigen ÖSV-Veranstaltungen wollen wir auch diese WM nachhaltig gestalten. Daher finden zum Beispiel die Halfpipe Bewerbe in Kühtai (Tirol) statt, damit keine Erdbewegungen umgesetzt werden müssen", so ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober nach der heutigen Bekanntgabe durch FIS-Präsident Johan Eliasch.ÖSV-Generalskretär Christian Scherer: "Es freut mich, dass wir den Zuschlag bekommen haben und Österreich somit, nach Kreischberg 2015, zum zweiten Mal Schauplatz von Weltmeisterschaften in diesen Disziplinen sein darf. Unser Ziel ist es, den Sportler:innen die größtmögliche Bühne zu bieten, damit sie ihre Leistungen bestmöglich abrufen können. Hier gilt mein Dank dem Land Vorarlberg, Montafon Tourismus, den Montafoner Bergbahnen, den Montafoner Gemeinden, dem Skiclub Montafon und allen Stakeholdern, die diese Veranstaltung möglich machen."Bei Manuel Bitschnau, dem Geschäftsführer der Montafon Tourismus GmbH, ist der Jubel nach der offiziellen Bekanntgabe riesig: "Es ist die größte Wintersportveranstaltung in der Geschichte Vorarlbergs und zeigt wieder einmal die Ski- und Schneesport Kompetenz Vorarlbergs. Nach den EYOF 2015 (Europäische Olympische Jugendspiele) freuen wir uns erneut über ein sportliches Großevent im Tal."Pressekontakt:Montafon Tourismus GmbHFranziska Nitschmannfranziska.nitschmann@montafon.atOriginal-Content von: Montafon Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63206/5232313