NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Trotz Presseberichten über ein womöglich neues Angebot von Nestle und Reckitt für die Konsumgütersparte geht Analyst Peter Welford davon aus, dass der Pharmakonzern den Bereich wie geplant im Juli über die Börse abspalten dürfte. Dies sei schließlich ein steuerfreier Weg, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Börsengang bringe sichere Milliardeneinnahmen zur Finanzierung der eigenen Pipeline, ein Verkauf berge dagegen das Risiko von Verzögerungen./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / 01:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 01:49 / ET



ISIN: GB0009252882

