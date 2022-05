DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und der Schweiz findet wegen Christi Himmelfahrt kein Handel statt.

FREITAG: In Dänemark bleiben die Börsen geschlossen. In den USA findet nur ein bis 20.00 Uhr verkürzter Anleihehandel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:08 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.992,75 +0,4% -16,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.963,50 +0,2% -26,7% Euro-Stoxx-50 3.696,92 +0,5% -14,0% Stoxx-50 3.610,22 +0,3% -5,5% DAX 14.080,51 +0,5% -11,4% FTSE 7.521,68 -0,0% +1,9% CAC 6.339,45 +0,6% -11,4% Nikkei-225 26.604,84 -0,3% -7,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 154,02 +0,10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 111,31 110,33 +0,9% 0,98 +52,9% Brent/ICE 114,92 114,03 +0,8% 0,89 +51,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.845,87 1.853,47 -0,4% -7,61 +0,9% Silber (Spot) 21,93 21,99 -0,3% -0,06 -5,9% Platin (Spot) 948,30 947,80 +0,1% +0,50 -2,3% Kupfer-Future 4,22 4,26 -0,8% -0,04 -5,2%

Die Ölpreise legen weiter zu. Die Aussichten angesichts eines möglichen EU-Impoertverbots für russisches Öl bleiben ungewiss. Die EU drängt weiter auf ein Einfuhr-Verbot, um die Sanktionen, die gegen Moskau verhängt wurden, zu ergänzen. Ungarn hat sich bisher aber gegen diesen Schritt ausgesprochen. "Die EU-Vereinbarung ist ein Ablenkungsmanöver, da einzelne Mitgliedstaaten und wichtige Unternehmen in Europa ihre Käufe von russischem Öl bereits eingestellt haben", sagt Stephen Innes von SPI Asset Management.

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street deutet der Aktienterminmarkt auf einen etwas festeren Handelsstart am Kassamarkt hin. Doch bereits in der gesamten Woche hat sich kein klarer Trend herausgebildet. "Bis zu einem gewissen Grad sind die Märkte beruhigt, dass die Fed die Geldpolitik nicht aggressiver als erwartet straffen wird. Aber die Stimmung am Markt ist nach wie vor angespannt", sagt Anlagestratege Luc Filip von SYZ Private Banking. Es bestehe noch eine große Unsicherheit darüber, was passieren werde, wenn die Inflation hoch bleibe. Am Vortag hatte das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank künftige Zinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte praktisch angekündigt. Unter den Einzelwerten verlieren Apple vorbörslich. Der Technologiegigant soll nach einem Agenturbericht seine Zulieferer angewiesen haben, in diesem Jahr etwa 220 Millionen iPhones zu produzieren. Das entspricht etwa dem Fertigungsniveau von 2021, liegt aber nach den Analysten von Equita Sim weit unter der Marktprognose.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:10 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q, Hangzhou

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 218.000 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: -1,3% gg Vq 1. Veröff.: -1,4% gg Vq 4. Quartal: +6,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +8,0% gg Vq 1. Veröff.: +8,0% gg Vq 4. Quartal: +7,1% gg Vq

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstagmittag moderat im Plus. "Die 14.000er Marke bleibt die Marke der Stunde", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Gestützt wird die Stimmung vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am Vorabend veröffentlicht wurde. Demnach ist der Druck zu Zinserhöhungen möglicherweise nicht so groß wie befürchtet. Daneben stützt, dass der Lockdown in Schanghai nun in kleinen Schritten wieder aufgehoben wird und damit die Wirtschaft wieder Fahrt aufnehmen kann. So arbeitet der dortige Hafen wieder zu 95 Prozent und damit nahezu normal. Der deutsche Aktienmarkt gilt als besonders stark von China abhängig, da die Volkswirtschaften eng verknüpft sind. Bayer legen um 1,6 Prozent zu, nachdem die Analysten der Citigroup die Aktie mit einem Kursziel von 106 Euro zum Kauf empfohlen haben. Die Citigroup sieht für den Blutverdünner Asundexian ein deutlich höheres Potenzial als der Konsens. Mit einem Abschlag von 1,7 Prozent zeigen sich STMicroelectronics gegen den Trend leichter. Die Analysten von Equita Sim verweisen auf schwache Produktionsvoraussagen bei Apple. Diese stellten schlechte Nachrichten für den Halbleiterkonzern dar. Apple stellt den wichtigsten Kunden für STMicroelectronics und steht für rund 20 Prozent der Umsätze. Der Löwenanteil der Erlöse mit Apple ginge auf das Konto von iPhone-Komponenten, so die Analysten. Sollte der Bericht zutreffen, verlöre der Halbleiter-Konzern 2022 laut Equita zwischen 100 und 150 Millionen Dollar an Umsatz.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:40 Uhr Mi, 17:51 Uhr % YTD EUR/USD 1,0715 +0,3% 1,0665 1,0659 -5,8% EUR/JPY 135,79 -0,1% 135,71 135,70 +3,8% EUR/CHF 1,0275 -0,0% 1,0264 1,0267 -1,0% EUR/GBP 0,8496 +0,1% 0,8496 0,8504 +1,1% USD/JPY 126,74 -0,4% 127,25 127,30 +10,1% GBP/USD 1,2613 +0,3% 1,2553 1,2534 -6,8% USD/CNH (Offshore) 6,7494 +0,6% 6,7613 6,7130 +6,2% Bitcoin BTC/USD 29.039,56 -2,5% 29.627,63 29.608,67 -37,2%

Der chinesische Renminbi schwächt sich am Donnerstag erneut ab. Im Handel verweist man auf die trüben Konjunkturaussichten der Volksrepublik. Sowohl der regulierte Binnen-Renminbi wie auch der weniger scharf regulierte Außen-Kurs der Währung in Hongkong geben nach. Die chinesische Führung habe erneut vor signifikanten Wachstumsrisiken gewarnt und zugleich die Umsetzung von mehr Stimulierungsmaßnahmen in Aussicht gestellt, sagt Devisenstratege Ken Cheung von Mizuho Bank und verwies auf die Einlassungen von Ministerpräsident Li Keqiang. Die Bemühungen der Regierung, das lahmende Wachstum wieder in Schwung zu bringen, dürfte die chinesische Notenbank auf den Pfad geldpolitischer Lockerungen bringen, heißt es weiter. Dadurch dürfte sich die chinesische Geldpolitik weiter von jener vieler anderer Zentralbanken entfernen, die ihre Geldpolitik inflationsbedingt strafften. Dieser Umstand werde den Renminbi weiter belasten, so der Experte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich mit Abgaben haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag gezeigt. Dass die positiven US-Vorgaben nicht für mehr Schwung sorgten, lag laut Händlern am falkenhaften Sitzungsprotokoll der US-Notenbank. In diesem wurden künftige Zinserhöhungen über 50 Basispunkte praktisch angekündigt. Inflationsbekämpfung mag in den USA gut ankommen, doch angesichts der trüben Konjunkturaussichten blieben Anleger in Asien eher skeptisch, hieß es mit Blick auf bestehende Stagflationssorgen. Äußerungen des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang zur chinesischen Binnenwirtschaft schreckten Investoren zudem auf und die Aktien auf dem chinesischen Festland fielen zunächst. Er zeichnete ein trübes Bild der chinesischen Wirtschaft und räumte steigende Arbeitslosigkeit ein, betonte aber auch die Bemühungen, das Land wieder auf einen stärkeren Wachstumspfad zu führen. Die Nachricht, dass der Hafen von Schanghai wieder zu 95 Prozent betriebsbereit sei, scheine die Stimmung in China aber gehoben zu haben. Zudem gab es Berichte über Stützungskäufe staatlicher Stellen. Lenovo stiegen nach guten Quartalszahlen um 0,3 Prozent. Der Kospi zeigte sich etwas leichter. Die südkoreanische Notenbank hatte die Zinsen erneut um 25 Basispunkte angehoben, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Dies war vom Markt zwar so erwartet worden, gleichwohl sprachen Marktteilnehmer von Stagflationssorgen.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen am Donnerstag weiter zurück. Damit beschleunigt sich die Gegenbewegung zur jüngsten starken Ausweitung. Händler verweisen auf das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am Mittwochabend veröffentlicht wurde: "Zu den Zinsen zeigt sich die Fed weniger hawkish als erwartet, zugleich betont sie aber die Stärke der US-Wirtschaft", so ein Händler. Damit gingen die Risiken zurück, und das schlage sich in geringeren Risikoaufschlägen nieder.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Autokonzerne bei Marge weltweit spitze - EY

Die Autokonzerne trotzen nach einer Analyse von EY der Chip-Krise, Lieferkettenunterbrechungen und dem Krieg in der Ukraine und weisen von Quartal zu Quartal höhere Gewinne aus. So hätten die 16 größten Autokonzerne der Welt im ersten Quartal einen operativen Gewinn von insgesamt 34,1 Milliarden Euro eingefahren, das waren 19 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und der höchste je in einem ersten Quartal erwirtschaftete Gewinn.

Britische Regierung prüft BT-Aufstockung durch Altice

Die britische Regierung will die Beteiligungsaufstockung von Altice UK an dem Telekomkonzern BT Group im Rahmen des National Security and Investment Act 2021 prüfen. Dies teilte BT Group am Donnerstag mit und versprach, bei der Überprüfung uneingeschränkt kooperieren zu wollen. Altice UK hatte seinen Anteil an BT Group im vergangenen Dezember erhöht und weitere rund 585 Millionen Aktien erworben. Damit stieg der Anteil von Altice an der BT Group auf 18 von vorher 12,1 Prozent.

HSBC erwägt Börsenlisting des Indonesiengeschäfts - Agentur

Die britische Bank HSBC Holdings will einem Agenturbericht zufolge ihr Indonesien-Geschäft in Jakarta an die Börse bringen. Wie Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, sollen die Pläne für den Aktienverkauf bereits weit fortgeschritten sein. HSBC habe zwar noch keinen formellen IPO-Antrag gestellt, aber die lokale Aufsichtsbehörde soll über die Absicht des Unternehmens informiert sein.

Apple stockt Löhne für US-Mitarbeiter auf

Apple erhöht angesichts der steigenden Inflation, des angespannten Arbeitsmarktes und des Drucks der Gewerkschaften die Gehälter seiner Mitarbeiter. Der iPhone-Hersteller teilte seinen Mitarbeitern am Mittwoch in einer E-Mail mit, dass das Unternehmen sein Gesamtbudget für Vergütungen erhöht. Das Einstiegsgehalt für stundenweise Beschäftigte in den USA wird auf 22 US-Dollar pro Stunde oder höher steigen, je nach Marktlage, was einer Erhöhung um 45 Prozent gegenüber 2018 entspricht. Auch die generellen US-Einstiegsgehälter sollen voraussichtlich steigen.

Apple plant beim iPhone keine Produktionserhöhung in diesem Jahr

Der US-Konzern Apple soll nach einem Agenturbericht seine Zulieferer angewiesen haben, in diesem Jahr etwa 220 Millionen iPhones zu produzieren. Das entspricht etwa dem Fertigungsniveau von 2021. Dies geschehe in einem zunehmend schwierigen Branchenumfeld, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen.

Baidu wegen Investment-Verlusten in den roten Zahlen

Der chinesische Suchmaschinenanbieter Baidu hat wegen Abschreibungen auf langfristige Investitionen im ersten Quartal einen Verlust erlitten. Der Umsatz stieg nur leicht wegen der Schwäche im Online-Anzeigengeschäft.

Lenovo profitiert von steigender PC-Nachfrage

Die chinesische Lenovo hat im vierten Quartal dank höherer Umsätze einen Gewinnsprung um 48 Prozent verzeichnet. Der weltgrößte Hersteller von Personalcomputern meldete einen Nettogewinn von 421 Millionen US-Dollar für die drei Monate bis März. Die Einnahmen des Unternehmens stiegen von 15,63 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 16,69 Milliarden Dollar, was auf ein stetiges Wachstum der PC-Verkäufe und das schnell expandierende Dienstleistungsgeschäft zurückzuführen ist. Höhere Finanzerträge haben das Ergebnis von Lenovo weiter verbessert.

