Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2974, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - Verbund mit klugem Doppelschlag: Bonusaktion für Bestandskunden und der Vorschlag einer Sonderdividende, die durchaus ein Volumen von 1,2 Mrd. Euro haben könnte. Damit hat der Verbund das Ruder in der leidigen Nehammer-Geschichte in die Hand genommen. - und auch eine unentgeltliche Werbung für den Verbund, weil ich es gut finde: Am 1.6. gibt es ein Webinar mit dem Industriemagazin. Photovoltaik am Werksgelände: So funktioniert ein Betreibermodell ohne Kosten- und Betriebsrisiko. Anmelden ...

