Chicago und Portsmouth, New Hampshire (ots/PRNewswire) -Paradigmenwechsel beim Antrieb von Markierungs- und Codiergeräten durch Verzicht auf proprietäre Drucker/Software-KombinationVideojet Technologies, ein weltweit führender Anbieter von Kennzeichnungs- und Codierungslösungen, und Loftware, der weltweit führende Anbieter von Enterprise Labeling- und Artwork-Management-Lösungen, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um das Paradigma für die Automatisierung von Druckvorgängen in Unternehmen über Produktionslinien, Fabriken und Lager hinweg zu verändern. Diese Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Erweiterung der Labeling-Lösung "Spectrum Enterprise" von Loftware auf die Bereiche Kennzeichnung und Codierung. Damit können die Kunden alle ihre Druckgeräte von einer digitalen All-in-One-Lösung aus ansteuern, die von der Kennzeichnung und Codierung von Produktionsgeräten bis hin zu Thermodruckern für die Lieferkette reicht.Die Partnerschaft zwischen Videojet und Loftware bietet den Unternehmen die Möglichkeit, ihre Automatisierung ohne den kostspieligen Austausch bestehender Druckerflotten im Großhandel voranzubringen. Dank der Loftware Spectrum-Lösung zum Antrieb ihrer Geräte sind die Unternehmen nicht mehr von der proprietären Software abhängig, die normalerweise von den Druckerherstellern bereitgestellt wird. Sie bietet eine Transformation für Unternehmen, die lange mit mehreren Möglichkeiten gekämpft haben, Markierungs- und Codiergeräte in einer Umgebung zu betreiben, die meist aus einer heterogenen Mischung aus Drucktechnologien und zugehöriger Software verschiedener Hersteller besteht."Was Videojet jeden Tag für Tausende von Kunden auf der ganzen Welt tut, ist die Suche nach innovativen Wegen, um die betriebliche Effizienz unserer Kunden zu verbessern und Produktionsfehler zu reduzieren", erklärte Ondrej Kruk, Präsident von Videojet. "Alle Unternehmen können von der umfassenden Branchenexpertise und der Zusammenarbeit der Teams von Videojet und Loftware profitieren. Die Kombination von Videojets herausragender Leistung und der Auswahl an Markierungs- und Codierungstechnologien mit Loftware Spectrum wird den Unternehmen einen entscheidenden Schritt in ihrer digitalen, automatisierten Reise ermöglichen, indem sie eine Mischung aus Geräten von Videojet und anderen Anbietern steuern."Die ab sofort verfügbare Version Loftware Spectrum 4.6 erweitert die leistungsstarken Enterprise Labeling-Funktionen um die Möglichkeit, eine breite Palette von Markierungs- und Codiergeräten anzusteuern. Neue Bediener-Dashboards in Kombination mit der Standardintegration mit Geschäftsanwendungen eliminieren außerdem unnötige menschliche Eingriffe bei Etikettier-, Markierungs- und Codierungsvorgängen. Indem sichergestellt wird, dass die richtigen Vorlagen und Daten an jedem Drucker sowohl in ihren eigenen Einrichtungen als auch in denen ihrer Auftragnehmer vorhanden sind, vermeiden die Unternehmen Fehler und Ineffizienzen durch inkonsistente manuelle Eingriffe bei Produktwechseln."Loftware hat Pionierarbeit im Bereich Enterprise Labeling geleistet, als die Nachfrage nach einer standardisierten Plattform für die Etikettierung in den globalen Betrieben eines Unternehmens zugenommen hat. In den letzten Jahren hat sich derselbe Trend auf das Markieren und Codieren ausgeweitet, wo die Unternehmen dringend nach einer einzigen Softwarelösung suchen, um die Verwendung und Verwaltung unterschiedlicher und proprietärer Softwareanwendungen zu ersetzen, die für verschiedene Gerätemarken und -modelle erforderlich sind", so Robert O'Connor, Jr., Präsident und CEO von Loftware. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit einem Branchenführer wie Videojet und über die Erweiterung der robusten Fähigkeiten von Loftware Spectrum, sodass sowohl die bestehenden als auch neue Kunden von unserer gesamten Palette an Ausgabemöglichkeiten, einschließlich Markierungs- und Codiergeräten, profitieren können."Durch diese Zusammenarbeit können die Kunden nun nahtlos alle ihre Etikettier-, Markierungs- und Codiervorgänge in mehreren Werken über eine einheitliche Plattform implementieren, bereitstellen, warten und einfach skalieren. Dabei beseitigen sie die kostspieligen und zeitraubenden Probleme, die durch manuelle Eingriffe und falsche Etikettierung in der Produktion entstehen, während sie von den globalen Überwachungsfunktionen profitieren und ermöglichen gleichzeitig die Autonomie vor Ort.Loftware Spectrum ist mit einer breiten Palette hochwertiger Videojet-Drucker kompatibel und bietet konfigurierbare, auf Geschäftsregeln basierende Benutzeroberflächen sowie APIs zur Unterstützung der Integration in Produktions- und Geschäftssysteme. In Kombination mit dem innovativen VideojetConnect Remote Service und dem größten Außendienstteam in der Markierungs- und Codierungsbranche trägt Videojet dazu bei, die Betriebszeiten der Fertigungslinien zu verbessern und gleichzeitig den Bedarf an Kundeneingriffen bei Markierungs- und Codierungsprozessen zu reduzieren.Loftware Spectrum ist eine cloudbasierte Etikettierungslösung für Unternehmen, die unternehmenskritische Vorgänge unterstützt, um die Betriebszeit sicherzustellen und den Etikettendruck in großen Mengen in globalen Betrieben zu ermöglichen. Die Lösung ist auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden ausgelegt und bietet eine unübertroffene Leistung, die Genauigkeit und Konsistenz bei maximaler Flexibilität gewährleistet. Um den wachsenden Anforderungen an die IT-Compliance für die Betriebstechnologie gerecht zu werden, bietet Spectrum SOC Type 2-Sicherheitscompliance und Vielseitigkeit für die Cloud-Bereitstellung mit Edge-Failover oder die Bereitstellung vor Ort. Spectrum bietet außerdem zertifizierte Integrationsfunktionen für SAP, Oracle und andere Geschäftsanwendungen.Weitere Informationen zu den Produkten und Lösungen von Videojet und Loftware finden Sie auf www.videojet.com und www.loftware.com.Informationen zu Videojet Technologies: Videojet Technologies ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Markt für Produktkennzeichnung und bietet Inline-Druck, Codierung und Kennzeichnung von Produkten, anwendungsspezifischen Flüssigkeiten und Dienstleistungen für den Produktlebenszyklus. Das Ziel des Unternehmens ist es, mit Kunden aus der Konsumgüter-, Pharma- und Industriegüterindustrie zusammenzuarbeiten, um ihre Produktivität zu verbessern, ihre Marken zu schützen, ihnen zu Wachstum zu verhelfen und den Branchentrends und Vorschriften einen Schritt voraus zu sein. Dank seiner Experten für Kundenanwendungen und der Technologieführerschaft in den Bereichen Continuous Inkjet (CIJ), Thermal Inkjet (TIJ), Lasermarkierung, Thermotransferdruck (TTO), Kartoncodierung und -etikettierung sowie Wide-Array-Druck hat Videojet weltweit mehr als 400.000 Drucker installiert. Die Kunden zählen auf die Produkte von Videojet, um täglich auf über zehn Milliarden Produkte zu drucken. Der Vertrieb, die Anwendung, der Service und die Schulung der Kunden erfolgen durch direkten Betrieb mit über 4.000 Teammitgliedern in 26 Ländern weltweit. Darüber hinaus umfasst das Videojet-Vertriebsnetz mehr als 400 Distributoren und Erstausrüstern in 135 Ländern.©2022 Videojet Technologies Inc. Alle Rechte vorbehalten. Videojet ist eine eingetragene Marke von Videojet Technologies Inc.Informationen zu Loftware: Loftware ist der weltweit größte Cloud-basierte Anbieter von Enterprise Labeling und Artwork Management und bietet eine durchgängige Plattform für Etikettierungslösungen für Unternehmen jeder Größe, mit über 100.000 Kunden in über 100 Ländern weltweit. Darüber hinaus arbeiten wir mit über 1.000 Partnern zusammen und sind mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Slowenien, China und Singapur weltweit präsent. Loftware verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Lösung von Herausforderungen bei der Etikettierung - wir helfen Unternehmen, Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Compliance zu verbessern und gleichzeitig die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Etikettierung zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter von Lösungen für Unternehmensetiketten und Designmanagement ermöglicht Loftware Flexibilität in der Lieferkette, unterstützt die sich entwickelnden Vorschriften und optimiert die Geschäftsabläufe in einer Vielzahl von Branchen, darunter die Automobilindustrie, die chemische Industrie, die Konsumgüterindustrie, die Elektronikindustrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Fertigungsindustrie, die Medizintechnik, die Pharmaindustrie, der Einzelhandel und die Bekleidungsindustrie.