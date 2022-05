Die in Barcelona ansässige Testdienstleistung wird die Krebsforschung fördern, und Kliniker werden Behandlungen für Patienten mit Krebs im Spätstadium genauer und schneller personalisieren können

Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie, und das Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO), eine der führenden Krebsforschungseinrichtungen in Europa, verkündeten heute, dass die ersten blutbasierten Dienstleistungen für Krebstests in Europa, die auf der branchenführenden digitalen Sequenzierungsplattform von Guardant Health basieren, jetzt in der VHIO-Flüssigbiopsie-Testanlage in Barcelona erhältlich sind.

Im Januar 2021 schlossen Guardant Health und VHIO eine Partnerschaft, um mehr Patienten einen Zugang zur branchenführenden Flüssigbiopsie-Technologie von Guardant Health zu liefern. Diese Testdienstleistung liefert wichtige genomische Informationen durch umfassende genomische Profilerstellung (Comprehensive Genomic Profiling, CGP) für Patienten mit soliden Krebstumoren aller Art. Der Test identifiziert mittels einer einfachen Blutentnahme Patienten mit verwertbaren Biomarkern schneller als eine Gewebebiopsie. Die VHIO-Testdienstleistungen werden für die klinische Forschung und die klinische Versorgung verfügbar sein.

"Durch die Eröffnung dieser Dienstleistung erhalten mehr Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung Zugang zu blutbasierten Biomarker-Tests und können ihre medizinischen Fachkräfte fundiertere Behandlungsentscheidungen treffen", sagte Helmy Eltoukhy, Co-CEO von Guardant Health. "Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit VHIO weiter auszubauen und zusammen daran zu arbeiten, dass Krebspatienten in ganz Spanien und darüber hinaus Zugang zu den neuesten Innovationen in der Präzisionsonkologie haben und bessere Ergebnisse für die Patienten erzielt werden."

"Mit der Integration dieser Technologie in das VHIO werden wir weiter auf dem Weg zur Präzisionsmedizin voranschreiten und den Einsatz der Flüssigbiopsie verbessern, um genomische Veränderungen in Tumoren zu erkennen und wirksamere Behandlungen für Patienten zu entwickeln", sagte Dr. Josep Tabernero, Direktor des VHIO und Leiter der Abteilung für medizinische Onkologie des Universitätsklinikums Vall d'Hebron. "Es ist unser Ziel, dafür zu sorgen, dass die Flüssigbiopsie zu einer gängigen diagnostischen Option wird, sodass Onkologen sie nutzen können, um die beste Behandlung für ihre Patienten zu bestimmen. Dank dieser Vereinbarung können wir uns diesem Szenario nähern."

"Diese Technologie in unserem Labor zu implementieren bedeutet für uns einen Sprung nach vorn im Bereich der Flüssigbiopsie. In unserem Labor haben wir eine umfassende analytische Validierung des Assays durchgeführt, und wir erreichen mit dem Test ein sehr hohes Maß an Sensitivität und Spezifität", sagte Dr. Ana Vivancos, Gruppenleiterin der VHIO Cancer Genomics Group, in der diese Tests durchgeführt werden. "Die Technologie von Guardant Health zur Sequenzierung eines breiten Panels der nächsten Generation gibt uns die Möglichkeit, auf eine große Anzahl von Genmutationen zu testen, und stellt vollständige genomische Ergebnisse bereit, ohne dass eine Gewebeprobe erforderlich ist."

In Spanien gab es in 2020 schätzungsweise 282.000 neue Krebsfälle und etwa 113.000 krebsbedingte Todesfälle, wobei Lungenkrebs und Darmkrebs die häufigsten krebsbedingten Todesursachen waren.1 Die Tests von Guardant Health werden von Onkologen in aller Welt eingesetzt, um Behandlungsentscheidungen für solide Tumorerkrankungen zu unterstützen. Pharmazeutische Unternehmen und akademische Forscher in klinischen Studien nutzen die Tests ebenfalls, um die Entwicklung von Präzisionsmedikamenten zu beschleunigen.

Über Guardant Health

Guardant Health ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie, das sich darauf konzentriert, durch den Einsatz proprietärer Tests, umfangreicher Datensätze und fortschrittlicher Analysen zur weltweiten Bekämpfung von Krebs beizutragen. Die Onkologie-Plattform von Guardant Health nutzt Möglichkeiten, um die kommerzielle Nutzung voranzutreiben, die klinischen Ergebnisse der Patienten zu verbessern und die Gesundheitskosten in allen Phasen der Krebsversorgung zu senken. Guardant Health hat die Tests Guardant360, Guardant360 CDx, Guardant360 TissueNext, Guardant360 Response und GuardantOMNI für Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium sowie Guardant Reveal für Krebspatienten im Frühstadium auf den Markt gebracht. Das Screening-Portfolio von Guardant Health, zu dem auch der Shield-Test zählt, ist auf die Bedürfnisse von Personen ausgerichtet, die für eine Krebsvorsorge vorgesehen sind.

Über das Vall d'Hebron Institute of Oncology

Das 2006 gegründete Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO) ist ein führendes, ganzheitliches Kompetenzzentrum für Krebserkrankungen, dessen Wissenschaftler und Forschungsärzte ein rein translationales Forschungsmodell verfolgen und in multidisziplinären Teams zusammenarbeiten, um personalisierte und gezielte Therapien gegen Krebs sowohl zu entwickeln als auch voranzutreiben. Mit einem der dynamischsten Krebsforschungsprogramme Spaniens widmet sich das VHIO der Einlösung des Versprechens der Präzisionsmedizin in der Onkologie der Überführung von Krebsdiagnosen in effektivere Behandlungen und eine bessere Praxis für die Versorgung unserer Patienten. Das VHIO ist eines der sieben führenden europäischen Krebszentren, die sich zu Cancer Core Europe zusammengeschlossen haben, einer Krebsvereinigung, die innovative Forschung betreibt und die Krebsmedizin durch translationale Forschung in eine neue Ära katapultiert.

Zukunftsgerichtete Aussage von Guardant Health

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über den potenziellen Nutzen, den Mehrwert, die Vorteile und Vorzüge der Flüssigbiopsietests oder Assays von Guardant Health, die Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den voraussichtlichen Ergebnissen und Erwartungen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Prognosen und Annahmen, und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von diesen Aussagen abweichen. Diese und weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanz- und Betriebsergebnisse von Guardant Health auswirken und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter den Überschriften "Risk Factors" (Risikofaktoren) und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operation" (Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage durch das Management) sowie an anderer Stelle im Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und in den anderen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Berichten beschrieben. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die Guardant Health zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung standen, und Guardant Health lehnt jede Verpflichtung ab, die zur Verfügung gestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um eine Änderung der Erwartungen oder eine Änderung von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Ansichten von Guardant Health zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

