CureVac-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund zwei Prozent freuen. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 16,65 EUR. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Anmerkung der Redaktion: Startet CureVac jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.Für eine ausführliche CureVac-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund fünfzehn Prozent. Bei 19,09 EUR liegt der Hochpunkt. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Anleger, die von CureVac überzeugt sind, könnten jetzt dem Ausbruch vorgreifen oder das endgültige Signal abwarten. Schließlich gibt es Puts heute noch einmal deutlich günstiger. Anleger, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...