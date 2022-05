In dem von viel Verunsicherung geprägten Marktumfeld sind einige heimische Technologiewerte deutlich unter Druck geraten. Auch die Aktie von Nagarro hat deutlich korrigiert, konnte sich zuletzt aber zumindest stabilisieren. Dank des dynamischen Wachstums dürfte der Kurs schon bald wieder den Vorwärtsgang einlegen."Im Moment sind wir vielleicht eines der am schnellsten wachsenden IT-Services-Unternehmen der Welt und das ist ein großartiges Gefühl", so Nagarro-Vorstandsmitglied Bachar Kassar.Das Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...