Gestoppte bzw. gedrehte Serien: FACC +4,72% auf 7,76, davor 4 Tage im Minus (-6,79% Verlust von 7,95 auf 7,41), Andritz 0% auf 42,54, davor 3 Tage im Plus (2,75% Zuwachs von 41,4 auf 42,54), Uniqa-0,53% auf 7,54, davor 3 Tage im Plus (4,84% Zuwachs von 7,23 auf 7,58), Erste Group -1,11% auf 29,32, davor 3 Tage im Plus (0,75% Zuwachs von 29,43 auf 29,65), Mayr-Melnhof +0,39% auf 155,6, davor 3 Tage im Minus (-3,37% Verlust von 160,4 auf 155). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Immofinanz 22,86 (MA100: 22,91, xD, davor 176 Tage über dem MA100), EVN 24 (MA100: 23,9, xU, davor 27 Tage unter dem MA100). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Uniqa (2 Plätze verloren, von 7 auf 9); dazu, Andritz (+1, von 8 auf 7), Verbund (+1, von 9 auf 8), Bawag ...

