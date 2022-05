DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und der Schweiz findet wegen Christi Himmelfahrt kein Handel statt.

FREITAG: In Dänemark bleiben die Börsen geschlossen. In den USA findet nur ein bis 20.00 Uhr verkürzter Anleihehandel statt.

AKTIENMÄRKTE (18:58 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.740,31 +1,72% -12,98% Stoxx50 3.627,78 +0,81% -4,99% DAX 14.231,29 +1,59% -10,41% FTSE 7.564,92 +0,56% +1,87% CAC 6.410,58 +1,78% -10,38% DJIA 32.710,05 +1,84% -9,98% S&P-500 4.067,20 +2,22% -14,67% Nasdaq-Comp. 11.775,78 +2,98% -24,73% Nasdaq-100 12.313,35 +3,09% -24,55% Nikkei-225 26.604,84 -0,27% -7,60% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 153,22 -70

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 114,29 110,33 +3,6% 3,96 +57,0% Brent/ICE 117,52 114,03 +3,1% 3,49 +15367,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.846,55 1.853,47 -0,4% -6,92 +0,9% Silber (Spot) 21,92 21,99 -0,3% -0,07 -6,0% Platin (Spot) 952,73 947,80 +0,5% +4,93 -1,8% Kupfer-Future 4,26 4,26 -0,0% -0,00 -4,4%

Die Ölpreise ziehen an um bis zu 4 Prozent und profitieren mit von der aufgehellten Stimmung am Aktienmarkt nach der leicht taubenhaften Auslegung des Fed-Sitzungsprotokolls vom Vorabend. Daneben heißt es, die EU treibe die Pläne für ein Ölembargo für russisches Erdöl trotz der Einwände Ungarns voran. Und der Bann russischen Öls würde zu einer Angebotsverknappung führen.

FINANZMARKT USA

Sehr fest - Ein Mutmacher ist laut Marktteilnehmern, dass die US-Notenbank ihr aggressives Vorgehen gegen die extrem hohe Inflation überdenken könnte. Das Protokoll kündige praktisch wie schon erwartet zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte an und signalisiere für die Zeit danach ein flexibles Vorgehen, mutmaßlich auch abhängig von der Entwicklung der Wirtschaft. Dass sich der Chiphersteller Broadcom wie zuvor schon in Berichten spekuliert mit VMware auf eine Übernahme geeinigt hat, bewegt die Kurse nicht auffällig. Broadcom gewinnen gut 4 Prozent, das Unternehmen hat zudem besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt. VMware steigen um 3,7 Prozent. Apple gewinnen 2,3 Prozent, nachdem sie zunächst noch etwas zurückgeblieben waren. Laut einem Agenturbericht plant Apple in diesem Jahr etwa 220 Millionen iPhones zu produzieren, etwa so viel wie das Fertigungsniveau 2021. Laut den Analysten von Equita Sim liegt das weit unter der Marktprognose. Zudem erhöht Apple die Gehälter seiner Mitarbeiter. Der Chiphersteller Nvidia (+5,2%) hat mit seinem Ausblick auf das laufende zweite Quartal die Markterwartungen verfehlt, im Quartal aber über Erwarten abgeschnitten. Die Kurse von Dollar Tree (+20,6%), Dollar General (+13,3%) und Macy's (+17,2%) haussieren. Die drei Einzelhändler haben starke Geschäftszahlen vorgelegt, was umso mehr überrascht, nachdem zuletzt aus der Branche eher negative Zahlen berichtet wurden.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr fest - Nachdem es an zunächst eher gemächlich zuging, kam mit der festen Eröffnung an der Wall Street Schwung nach oben in den Markt. Zugleich gaben die Anleihekurse im Verlauf deutlich nach. Gestützt wurde die Stimmung vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. "Positiv für die Börsen ist sicherlich, dass das Fed-Protokoll einen noch größeren Zinsschritt um 75 Basispunkte noch einmal unwahrscheinlicher werden lässt", sagte Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Für den Sektor der europäischen Einzelhandelsaktien ging es um knapp 4,8 Prozent mit Abstand am stärksten nach oben. Hintergrund war das in Großbritannien beschlossene Hilfspaket für die dortigen Einzelhändler. Es sieht unter anderem eine Zahlung von 15 Milliarden Pfund an die Haushalte. Die Kurse von Aktien wie Marks & Spencer, Next, Inditex, Ceconomy und Kingfisher legten zwischen 2,5 und 7,9 Prozent zu, die Kurse der Online-Einzelhändler Boohoo und Zalando um 7,7 bzw. gut 10 Prozent. BT Group fielen um 2,3 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass die britische Regierung die Aufstockung der Beteiligung durch Altice wegen möglicher nationaler Bedenken untersucht.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:40 Uhr Mi, 17:51 Uhr % YTD EUR/USD 1,0711 +0,3% 1,0665 1,0659 -5,8% EUR/JPY 136,41 +0,3% 135,71 135,70 +4,2% EUR/CHF 1,0286 +0,1% 1,0264 1,0267 -0,9% EUR/GBP 0,8512 +0,3% 0,8496 0,8504 +1,3% USD/JPY 127,37 +0,1% 127,25 127,30 +10,7% GBP/USD 1,2581 +0,0% 1,2553 1,2534 -7,0% USD/CNH (Offshore) 6,7680 +0,8% 6,7613 6,7130 +6,5% Bitcoin BTC/USD 29.569,33 -0,8% 29.627,63 29.608,67 -36,0%

Der Dollar gibt leicht nach - der Dollar-Index büßt 0,2 Prozent ein - vor dem Hintergrund eines uneinheitlich tendierenden US-Anleihemarkts. Neue Konjunkturdaten aus den USA sind gemischt ausgefallen und zudem nahe an den Erwartungswerten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Dass positive US-Vorgaben nicht für mehr Schwung sorgten, lag laut Händlern am falkenhaften Sitzungsprotokoll der US-Notenbank. In diesem seien künftige Zinserhöhungen über 50 Basispunkte angekündigt worden. Inflationsbekämpfung möge in den USA gut ankommen, doch angesichts der trüben Konjunkturaussichten seien die Anleger in Asien eher skeptisch, hieß es mit Blick auf Stagflationssorgen. Äußerungen des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang zur chinesischen Binnenwirtschaft schreckten zunächst auf, weil sie ein trübes Bild der chinesischen Wirtschaft zeichneten. Dann überwog aber, dass er auch die Bemühungen ansprach, das Land auf einen stärkeren Wachstumspfad zu führen, sowie die Nachricht, dass der Hafen von Schanghai wieder zu 95 Prozent betriebsbereit ist. Zudem gab es Berichte über Stützungskäufe staatlicher Stellen. Lenovo stiegen nach guten Quartalszahlen um 0,3 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BROADCOM/VMWARE

Der US-Chiphersteller Broadcom hat sich mit VMware auf eine Übernahme geeinigt. Der Deal hat ein Volumen von 61 Milliarden Dollar. Broadcom übernimmt dabei die Schuldenlast des Cloud-Computing-Unternehmens in Höhe von 8 Milliarden Dollar.

BROADCOM

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal deutlich mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Zudem gab das Unternehmen einen positiven Ausblick auf das laufende Quartal und legte ein neues Aktienrückkaufprogramm auf.

MEDTRONIC

Die Störung der Lieferketten und die coronabedingten Lockdowns haben dem Medizintechnik- und Dienstleistungskonzern ein verhaltenes viertes Geschäftsquartal beschert. Umsatz und Gewinn blieben hinter den Erwartungen zurück. Der Ausblick fiel schwächer aus als von Analysten prognostiziert.

ALIBABA

Der chinesische Online-Händler hat in seinem vierten Geschäftsquartal unter Pekings Corona-Maßnahmen, der verschärften Regulierung am Heimatmarkt und dem sich abschwächenden wirtschaftlichen Umfeld gelitten. Das in den USA börsennotierte Unternehmen verbuchte das schwächste Quartalswachstum seit dem Börsengang 2014. Auf einen konkreten Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23 verzichtet Alibaba.

