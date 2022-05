Abott Laborotories: zweistellige Gewinnsteigerungen begeistern die Aktionäre! >>> BREAKOUT-SETUP mit ABT <<<

Gewinn +37% im 1. Quartal 2022. Abott Laborotories kann Preissteigerungen an Kunden weitergeben. Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Rückblick: Abott-Aktionäre hatten in den vergangenen sechs Monate Kursverluste in Höhe von rund 10 Prozent zu verzeichnen. Die jüngste Seitwärtsbewegung könnte aber bald nach oben gebrochen werden, so dass das Wertpapier dann bald wieder weitaus besser dastehen könnte.

Meinung: Der Blick auf die fundamentalen Zahlen könnte auch dazu verleiten, die Aktie nachkaufen zu wollen. Schließlich waren in den letzten drei Jahren stets zweistellige Gewinnsteigerungen zu vermelden. Das Medizintechnikunternehmen aus Chicago überzeugte auch im 1.Quartal 2022 mit einem Gewinwachstum von 13 Prozent. Die Probleme bei Babynahrung, wo bakterielle Verunreinigungen einen freiwilligen Produktionsstopp bewirkt hatten, dürften bald vom Tisch sein. Hinzu kommt, dass Abott die derzeit höheren Einkaufspreise an seine Abnehmer weitergeben kann.

Setup: Während der Trigger anhand der Widerstanslinie klar definiert ist, gibt es auf der Unterseite Interpretationsspielraum, wo der Stopp Loss zu platzieren wäre. Kurszielwäre das Pivot-Hoch vom 8. Apriul. Frische Quartalszahlen gibt es am 20. Juli, so dass auch ein relativ langer Trade möglich wäre. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ABT.

Veröffentlichungsdatum: 26.05.2022

