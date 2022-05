London (ots/PRNewswire) -465-Millionen-Dollar-Vereinbarung sichert Kontinuität für Versicherungskunden auf dem Londoner Markt während eines ehrgeizigen TransformationsprogrammsDie Anteilseigner des London Market Joint Venture (XIS und XCS) - DXC Technology (NYSE: DXC), Lloyd's und die International Underwriting Association (IUA) haben eine Vertragsverlängerung in Höhe von 465 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, um die nahtlose Kontinuität der Aktivitäten der Kunden des Londoner Versicherungsmarktes zu gewährleisten, während DXC die Umgestaltung der IT-Systeme des Marktes vorantreibt.Nach einer früheren Vereinbarung zum Aufbau der digitalen Plattform, die die Transformation des Londoner Marktes unterstützen wird, haben sich die Parteien im jüngsten Vertrag auf eine Reihe von Dienstleistungen geeinigt, die die Grundlage für den sicheren Übergang von etwa 400 Versicherungsunternehmen des Londoner Marktes auf die cloud-native digitale Plattform auf AWS bilden. Die Vereinbarung enthält Bestimmungen über die betriebliche Ausfallsicherheit im Einklang mit den neuen Branchenvorschriften.Als größtes Versicherungszentrum der Welt macht der Londoner Versicherungsmarkt 7,6 % des weltweiten kommerziellen (Rück-)Versicherungsmarktes aus, beschäftigt 47.000 Menschen im Vereinigten Königreich und macht fast ein Viertel des BIP der City of London aus, wobei die gebuchten Bruttoprämien über 110 Milliarden US-Dollar betragen.Als größter Anteilseigner des Joint Ventures wird DXC mit Lloyd's, der IUA und allen Marktverbänden und -teilnehmern zusammenarbeiten, um die Versicherungsunternehmen des Londoner Marktes auf die neue digitale Plattform umzustellen, die erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit und Effizienz mit sich bringt. Die Arbeit wird zur Unterstützung der Initiative Future at Lloyd's und in Zusammenarbeit mit Maklern, Verwaltungsagenten, Syndikaten und Versicherern des Londoner Versicherungsmarktes durchgeführt. Ziel dieser weltweit größten Cloud-Migration ist es, den Londoner Versicherungsmarkt von einem weitgehend papierbasierten, analogen Prozess zu einem datenorientierten, automatisierten und kosteneffizienten Markt zu machen.John Neal, CEO von Lloyd's, sagte: "Mit der Ankündigung dieser Erweiterung demonstrieren Lloyd's, DXC und die IUA ihr Engagement für die digitale Absicherung der Aktivitäten der Kunden auf dem Londoner Markt, sowohl auf lange als auch auf kurze Sicht. Mit der Umgestaltung von Future at Lloyd's werden wir zu einer einzigen Plattform übergehen, die eine automatisierte Verarbeitung und Abrechnung für den Markt ermöglicht, was zu einer erheblichen Senkung der Betriebskosten führt und den Kunden einen wesentlich schnelleren und besseren Service bietet.""Die neue digitale Plattform, die wir aufbauen, wird den Londoner Markt in einen der technologisch fortschrittlichsten Versicherungsmärkte der Welt verwandeln", sagte Mike Salvino, Präsident und CEO von DXC Technology. "Diese Vereinbarung wird uns in die Lage versetzen, die Bereitstellung der neuen digitalen Abwicklungsdienste für die Unternehmen des Londoner Versicherungsmarktes zu unterstützen und deren Transformationsprozess zu sichern."Dave Matcham, CEO der IUA, sagte: "Diese Erweiterung zeigt die Absicht des Joint Ventures, die aktuellen technologischen Fähigkeiten der Kunden des Unternehmens zu beschleunigen. Der Einsatz von Technologie zur raschen Anpassung an die Marktbedingungen wird den Versicherungsunternehmen die Gewissheit geben, dass sie ihr Geschäft modernisieren und gleichzeitig ihr Risiko verringern können."Informationen zu DXC Technology DXC Technology (NYSE: DXC) hilft globalen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services im gesamten Enterprise Technology Stack geht, um ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung zu erreichen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Spitzenleistungen für unsere Kunden und Kollegen erbringen unter DXC.com.Informationen zu Lloyd's Lloyd's ist der weltweit führende Marktplatz für kommerzielle, unternehmerische und spezielle Risikolösungen. Durch die kollektive Intelligenz und das Fachwissen der Underwriter und Makler des Marktes teilen wir Risiken, um eine mutigere Welt zu schaffen.Der Lloyd's-Markt bietet die Ressourcen, Fähigkeiten und Einblicke, um neue und innovative Produkte für Kunden in jeder Branche, in jeder Größenordnung und in mehr als 200 Gebieten zu entwickeln.Zu uns gehören mehr als 50 führende Versicherungsgesellschaften, über 200 registrierte Lloyd's-Makler und ein globales Netz von über 4.000 lokalen Versicherungsnehmern. Hinter dem Lloyd's-Markt steht die Corporation: eine unabhängige Organisation und Aufsichtsbehörde, die sich für den erfolgreichen Ruf und Betrieb des Marktes einsetzt.Wir arbeiten daran, Lösungen für die aktuellsten und häufigsten Bedrohungen zu entwickeln. Als Vorsitzender der Insurance Task Force für die Sustainable Markets Initiative von HRH The Prince of Wales bringt Lloyd's die Branche zusammen, um den Übergang zu einem Netto-Nullenergieverbrauch zu versichern. Unsere Forschungsgemeinschaft bündelt Fachwissen aus der gesamten Branche, um innovative Erkenntnisse über systemische Risiken vom Klimawandel bis zur Cybersicherheit zu gewinnen.Und durch unsere digital ausgerichtete Strategie, The Future at Lloyd's, machen wir es einfacher und billiger, Deckungen auf dem Lloyd's-Markt zu platzieren, zu bepreisen und zu bearbeiten.Informationen zu IUA Die International Underwriting Association of London (IUA) ist die Vertretung von Unternehmen in London, die internationale und Großhandelsversicherungen und Rückversicherungen anbieten. Ihr Ziel ist es, ein optimales Handelsumfeld für die Londoner Versicherungsunternehmen zu schaffen. Der London Company Market Statistics Report der IUA zeigt, dass sich die gesamten Prämieneinnahmen für den Unternehmensmarkt im Jahr 2020 auf 33,138 Mrd. £ beliefen. Original-Content von: DXC Technology Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163322/5232465