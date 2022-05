Gold Royalty ist eines der stärksten Wachstumsunternehmen im Sektor und dürfte die nächsten Jahren schön zulegen.

Auch das zweite Fiskalquartal von Gold Royalty brachte Rekord-Umsatzzahlen und beinhaltete bedeutende Katalysatoren für den zukünftigen Unternehmenserfolg. Im Laufe des Quartals setzte das Unternehmen sein schnelles Wachstum mit dem Erwerb von Abitibi Royalties, Golden Valley und den Lizenzgebühren auf dem Côté-Goldprojekt von IAMGOLD, der Ausweitung der Lizenzgebühren auf dem Beaufor- und anderen Goldprojekten von Monarch Mining und der fortgesetzten Schaffung zusätzlicher Lizenzgebühren aus seinem Lizenzgebührengeneratorgeschäft fort.

Quelle Gold Royalty: Fenelon Mine

Gold Royalty verfügt nun über 195 Lizenzgebühren, die sich auf die besten Bergbauregionen in Nord- und Südamerika konzentrieren. In Zahlen ausgedrückt verzeichnete man einen Rekordumsatz von 0,6 Millionen US-Dollar und 1,2 Millionen US-Dollar für die drei bzw. sechs Monate bis zum 31. März 2022. Des Weiteren rechnet man mit starken, prognostizierten Einnahmen für das erste volle Geschäftsjahr in Höhe von ca. 5 Millionen US-Dollar, wobei ein robustes und im Vergleich zu anderen Unternehmen führendes mehrjähriges Wachstum der Einnahmen erwartet wird, wenn die unterirdische Erweiterung von Canadian Malartic anläuft und die Goldminen Côté und Beaufor die Produktion aufnehmen. Erstmalig konnte eine vierteljährliche Dividendenausschüttung im zweiten Quartal mit einer Rendite von über 1 % bei den aktuellen Aktienkursen durchgeführt werden. Stand ende März verfügt Gold Royalty über eine verfügbare Liquidität in Höhe von 25,1 Millionen Dollar, die das Unternehmen für weiteres Wachstum gut positioniert.

Obwohl das Management von Gold Royalty nach wie vor von den Vorzügen eines Zusammenschlusses mit Elemental Royalties Corp. überzeugt ist, war man letztendlich nicht in der Lage, das Engagement und die Einigung zu erzielen, die erforderlich sind, um eine vom Vorstand unterstützte, für beide Seiten vorteilhafte Transaktion zu erreichen. Daher teilt Gold Royalty das Auslaufen seines zuvor gemeldeten Angebots zum Erwerb aller ausstehenden Stammaktien von Elemental Royalties Corp. mit. Da die Bedingungen des Angebots nicht erfüllt wurden, wird Gold Royalty die im Rahmen des Angebots hinterlegten Aktien nicht annehmen und diese Wertpapiere an ihre Inhaber zurückgeben.

