ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu den US-Waffengesetzen:

"Es geht ums Geld. An keiner Schusswaffe verdienen die Hersteller so viel wie an Sturmgewehren, die bei Massakern immer wieder zum Einsatz kommen. Das wird nach den tragischen Morden an 19 Kindern und zwei Lehrern in Texas nicht anders sein. Wie nach anderen Attentaten wird es Gebete, Beileidsbekundungen und Debatten geben, die zur Erkenntnis führen: Striktere Waffenkontrollen sind in den USA ein politisches Ding der Unmöglichkeit."/yyzz/DP/he