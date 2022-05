Die britische Regierung hat angekündigt, dass man eine "windfall tax" einführen will, wodurch die aktuellen Zusatzgewinne der Öl- und Gaskonzerne mit 25 Prozent extra besteuert werden könnten. Dies sollte dem Land knapp fünf Milliarden Pfund an zusätzlichen Einnahmen generieren. Was bedeutet dies für Energieriesen wie BP?Geht es nach den Analysten, dann sollten die Auswirkungen eher überschaubar bleiben. So hat etwa JPMorgan die BP-Anteile auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...