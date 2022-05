Call auf Alphabet: 64 Prozent Chance! von Harald Zwick - 27.05.2022, 08:30 Uhr Alphabet konnte in den letzten sechs Monaten die Benchmark Nasdaq 100 klar hinter sich lassen, wurde aber Anfang April dennoch von der schlechten Stimmung der Marktteilnehmer bezüglich der Technologiewerte erfasst. Das Desaster bei Snap kostete auch Alphabet am vergangenen Montag Kursperformance. Sinkt der Kurs weiter, könnte er vom starken Supportbereich um die Marke von 1900 US-Dollar gebremst werden. Am 26. April stellte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...