Während weite Teile der Fintech-Branche in den letzten Monaten schwächelten, zog der Kurs eines deutschen Fintechs weiter nach oben: die Deutsche Börse (WKN: 581005). Das mag überraschend sein für Anleger, die beim Thema Fintech meist in Richtung USA schauen. Aber ein genauerer Blick auf das Unternehmen zeigt auf, warum die Deutsche Börse im Vergleich so stark ist. Fintech leidet unter dem Marktumfeld Der aufstrebende Zahlungsdienstleister Klarna entlässt zahlreiche Mitarbeiter. Ähnlich sieht es ...

