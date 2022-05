Der SMI legt bis um 09.10 Uhr 0,61 Prozent auf 11'561,57 Punkte zu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag den Handel mit festeren Kursen eröffnet. Damit zeichnet sich für die verkürzte Woche der vierte Gewinntag ab und die erste positive Gesamtwoche im Mai. Die im Wonnemonat bis vor Auffahrt angehäuften Verluste von gut 5 Prozent mit Blick auf den SMI dürften aber bis am kommenden Dienstag kaum mehr wettgemacht werden. Zumal am Brückentag nach Auffahrt...

