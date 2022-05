Nach einem holprigen Wochenstart gibt die Plug-Power-Aktie inzwischen wieder richtig Gas. Am Donnerstag legte sie 8,2 Prozent zu und steht dabei kurz vor einem charttechnischen Kaufsignal. Für den Schwung ist zum einen die freundliche Stimmung am Gesamtmarkt sowie News von General Electric verantwortlich.Gestern gab General Electric bekannt, dass es vom US-Energieministerium (DOE) 12 Millionen Dollar für zwei Pilotprojekte erhalten hat, in denen das Unternehmen "Schlüsselkomponenten für eine hohe ...

