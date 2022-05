NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Generali mit "Neutral" und einem Kursziel von 20,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Er sehe angesichts strategischer Unsicherheiten nur begrenzt Aufwärtspotenzial für die Aktie des italienischen Versicherers, trotz eigentlich starker Fundamentaldaten, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die aktuelle Bewertung sehe er nach der Abwertung der Aktien in den vergangenen Jahren zugleich aber auch nur ein geringes Risiko./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / 21:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

IT0000062072