London (ots/PRNewswire) -Daniel Ricciardo, McLaren Racing Formel 1 Fahrer und Krypto-Handelsenthusiast, hat sich mit OKX, der weltweit führenden Krypto-Handels-App und Web3-Plattform, zusammengeschlossen. Im Rahmen dieser bedeutenden, mehrjährigen Partnerschaft wird der Drive to Survive-Fanliebling während der Rennsaison 2022/23 eine Botschafterrolle für die Kryptobörse übernehmen.Die Partnerschaft verbindet Ricciardo, der seine elfte Saison in der Formel 1 und sein zweites Jahr bei McLaren Racing bestreitet, mit OKX, die beide zu den Besten ihres Fachs gehören. Gemeinsam werden OKX und Ricciardo das Fanerlebnis durch eine Vielzahl von Aktivitäten aufwerten. Dazu gehört eine globale Kampagne, in der Ricciardo die Fans über den Handel mit Kryptowährungen aufklärt, sowie die Zusammenarbeit mit Designern aus unterrepräsentierten Gemeinschaften, um eine Sonderausgabe eines Rennhelms zu entwerfen, der während eines Rennens getragen wird.Die Beziehung wird auch neue und aufregende Gelegenheiten bieten, die Daniels Fans einen intimen Einblick in seinen Weg des Krypto-Handels geben, mit der Chance, ihn abseits der Rennstrecke kennenzulernen.OKX ist die bevorzugte Handelsplattform von Ricciardo, zusammen mit 20 Millionen anderen Nutzern in über 180 internationalen Märkten. Die Partnerschaft mit Ricciardo folgt auf die Nachricht, dass OKX ab 2022 offizieller Hauptpartner des McLaren Formel 1 Teams und des McLaren Shadow esports Teams sein wird, was Anfang des Monats bekannt gegeben wurde.Der Große Preis von Monaco 2022 am Sonntag, 29. Mai, wird das erste Rennen mit Daniel Ricciardo als offiziellem Partner von OKX sein.Daniel Ricciardo, Formel-1-Pilot bei McLaren Racing, sagte zu der Partnerschaft: "Es ist eine aufregende Zeit in der Welt der Kryptowährung, die Möglichkeiten sind endlos. Ich fühle mich geehrt, mit OKX zusammenzuarbeiten, einem der führenden Unternehmen in diesem Bereich. Sie legen großen Wert auf ihre Kunden, und Aufklärung, Transparenz und Sicherheit stehen für sie an erster Stelle. Das Fanerlebnis wird im Mittelpunkt unserer gemeinsamen Arbeit stehen, also erwarten Sie dieses Jahr Großes von uns. Das Spiel beginnt!"Haider Rafique, Chief Marketing Officer bei OKX, sagte: "Nachdem wir Zeit mit Daniel verbracht und über seine Leidenschaft für den Krypto-Handel gesprochen haben, aber vor allem über seinen Wunsch zu lernen, war es offensichtlich, dass er nahtlos zu OKX passt. Der liebenswerte F1-Liebling wird uns dabei helfen, die Reichweite von OKX zu vergrößern, das Fan-Erlebnis zu verbessern und neue Zielgruppen über die Vorteile des verantwortungsvollen Handels mit Kryptowährungen aufzuklären. Wir freuen uns sehr, unsere langfristige Partnerschaft vor dem Großen Preis von Monaco bekannt geben zu können, einem Rennen, das für Daniel so besonders ist."OKX ist ein Ort, an dem Menschen mit Tausenden von Kryptowährungen, digitalen Vermögenswerten und Sammlerstücken handeln, investieren und sie halten können. Das Unternehmen befindet sich in einem unglaublichen Wachstum. Im Jahr 2021 stieg das gesamte Handelsvolumen auf der Plattform um mehr als 700 %, während die Zahl der auf der Plattform ausgeführten Geschäfte um 480 % zunahm.Informationen zu OKXOKX ist eine weltweit führende Krypto-Handels-App und Web3-Plattform. Mehr als 20 Millionen Nutzer in über 180 internationalen Märkten vertrauen auf unsere schnelle, sichere und effiziente Plattform. Sie ist die bevorzugte Börse für private und professionelle Anleger weltweit.Seit 2017 ist OKX zu einer globalen Gemeinschaft von Menschen herangewachsen, die ein gemeinsames Interesse an der Macht von Krypto und dezentraler Finanzierung im Dienste der finanziellen Freiheit haben. Wir ermöglichen es den Menschen, alles über Krypto zu lernen, zu handeln, zu spielen und zu erforschen, und zwar innerhalb eines ausgedehnten Ökosystems von Möglichkeiten zur Vermögensbildung. Über die OKX-Börse hinaus ist MetaX unser DeFi-Portal in die Welt von web3, Metaverse-Gaming, NFTs und der dezentralen Wirtschaft.Um mehr über OKX zu erfahren, besuchen Sie: https://www.okx.com/Kontakt:Anissa Harb, 07762860086,anissa.harb@caa.comBild - https://mma.prnewswire.com/media/1826250/DR_OKX.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1826251/OKX_Logo_Logo.jpgOriginal-Content von: OKX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163335/5232656